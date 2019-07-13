Национальное агентство проектного управления при Президенте Узбекистана (НАПУ) прокомментировало материал «Газеты.uz» «Как провалилась интернетизация» приемной кампании 2019/2020″, опубликованный в субботу. Публикуем полный текст комментария НАПУ.

Пунктом 9 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июня 2019 года № 468 ГУП «Центр управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при НАПУ» (далее — Центр) поручено совместно с Агентством государственных услуг внедрение услуги по приему документов на поступление в определенные Государственной комиссией по приему в высшие учебные заведения посредством Единого портала интерактивных государственных услуг (далее — ЕПИГУ).

Следует отметить, что в соответствии с возложенными задачами Центр осуществляет координацию реализации проектов, проводит экспертизу проектов проектной и технической документации в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках программ по развитию электронного правительства и цифровой экономики.

В рамках исполнения возложенных задач Центром определены необходимые технические требования и условия для создания на ЕПИГУ услуги по онлайн-подаче документов, а Единым интегратором по созданию и поддержке государственных информационных систем «UZINFOCOM» (далее — Единый интегратор) обеспечено ее непосредственное внедрение на ЕПИГУ (по ссылке https://my.gov.uz/ru/students-admission).

В то же время непосредственным исполнителями по внедрению на ЕПИГУ услуги по онлайн-подаче документов являются Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции, Государственный центр тестирования и определенные в установленном порядке высшие учебные заведения (Гулистанский государственный университет, Самаркандский государственный университет, Ферганский государственный университет, Каракалпакский государственный университет, Ташкентский государственный юридический университет).

Имеющиеся в настоящее время проблемы с функционированием услуги по онлайн-подаче документов на ЕПИГУ связаны исключительно с непредоставлением Государственным центром тестирования доступа к своим информационным системам, в том числе доступа к API.

Также НАПУ официально заявляет, что в НАПУ со стороны Государственного центра тестирования никаких данных не представлялось.

В целях устранения возникших проблем Центром и Единым интегратором с 9 июля 2019 года предпринимаются попытки получения доступа к информационным системам Государственного центра тестирования.

Однако со стороны Государственного центра тестирования со ссылкой на различные технические неполадки отказывается в доступе, что не предоставляет возможности полноценного запуска услуги по онлайн-подаче документов.

Инициаторами внедрения данной услуги не был изучен уровень технического оснащения и степень готовности информационных систем Государственного центра тестирования.

Кроме того, основные базы данных Государственным центром тестирования формируются и ведутся на основе устаревших технологий, фактически в ручном режиме.

Об этом свидетельствует факт того, что в статье указывается «…для предотвращения различных фальсификаций при определении льготников АГУ совместно с ГЦТ разработало специальную электронную базу льготников», при этом выше авторами приводится следующее «…если абитуриент претендует на льготу, потребуется документ, подтверждающий это право».

Необходимо отметить, что основной причиной возникновения подобных кризисных ситуаций является несоблюдение требований по обязательному согласованию с НАПУ и Центром проектов нормативно-правовых актов и технической документации, предусматривающих внедрение услуг на ЕПИГУ.

Наряду с этим, для предотвращения возникновения подобных кризисных ситуаций необходимо обеспечить определенный в разработанном НАПУ проекте Концепции развития электронного правительства системный подход, предусматривающий:

создание единого центра обработки данных и интеграция баз данных государственных органов;

выработка и соблюдение единых технологических подходов во избежание несовместимости систем различных министерств и ведомств;

формирование платформ для оказания государственных услуг и развития цифровой экономики.

В настоящее время Единым интегратором оказывается техническое содействие Государственному центру тестирования для обеспечения запуска услуги.