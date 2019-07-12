«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты мороженого.

Сливочное мороженое





Мороженое из сливок и сгущенки — одно из самых вкусных вариантов домашнего мороженного. Для него не требуется мороженица и яйца, но получается оно вкусным, мягким и имеет массу возможностей для экспериментов.

Персиковое мороженое





Персиковое мороженое приготовить дома очень легко. По этому рецепту оно получается очень нежным на вкус и с шелковистой текстурой.

Мороженое «Мохито»





Мороженое «Мохито» — это освежающий и ароматный молочный десерт, в котором прекрасно сочетаются вкусы лайма и мяты. Это мороженое понравится и детям, и взрослым.

Низкокалорийное йогуртовое мороженое





Простое, но очень вкусное мороженое из йогурта и ягод — десерт для тех, кто заботится о фигуре.

Бананово-ягодное мороженое





Это бананово-ягодное мороженое можно приготовить за несколько минут. Бананы в этом рецепте играют роль стабилизатора, а цвет десерта зависит от того, какие ягоды будут использоваться.

Шоколадный семифредо





Семифредо — прекрасный освежающий итальянский десерт, способный украсить любые летние праздники.

Арбузная гранита





Гранита — популярный летний десерт, своего рода колотый фруктовый лед.

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