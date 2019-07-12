«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты мороженого.
Сливочное мороженое
Мороженое из сливок и сгущенки — одно из самых вкусных вариантов домашнего мороженного. Для него не требуется мороженица и яйца, но получается оно вкусным, мягким и имеет массу возможностей для экспериментов.
Персиковое мороженое
Персиковое мороженое приготовить дома очень легко. По этому рецепту оно получается очень нежным на вкус и с шелковистой текстурой.
Мороженое «Мохито»
Мороженое «Мохито» — это освежающий и ароматный молочный десерт, в котором прекрасно сочетаются вкусы лайма и мяты. Это мороженое понравится и детям, и взрослым.
Низкокалорийное йогуртовое мороженое
Простое, но очень вкусное мороженое из йогурта и ягод — десерт для тех, кто заботится о фигуре.
Бананово-ягодное мороженое
Это бананово-ягодное мороженое можно приготовить за несколько минут. Бананы в этом рецепте играют роль стабилизатора, а цвет десерта зависит от того, какие ягоды будут использоваться.
Шоколадный семифредо
Семифредо — прекрасный освежающий итальянский десерт, способный украсить любые летние праздники.
Арбузная гранита
Гранита — популярный летний десерт, своего рода колотый фруктовый лед.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99899) 837−15−15
Телефон отдела рекламы: (+99878) 148−14−15