Предприниматели, ведущие свой бизнес, часто нуждаются в финансовой поддержке, так как не всегда есть возможность расширить свой бизнес за счет собственных средств. В таких случаях можно рассмотреть вариант с обращением в финансовое учреждение с инициативой оформить кредит на развитие бизнеса.

На протяжении 28 лет Акционерно-коммерческий банк Hamkorbank с участием иностранного капитала является надежным партнером субъектов предпринимательства, предлагая широкий спектр программ кредитования для поддержки бизнеса и предпринимательства. При этом финансирование производится как за счет собственных средств банка, так и по международным кредитным линиям.

Кредиты для развития бизнеса выдаются по двум целевым направлениям: для пополнения оборотных средств сроком до одного года и для покупки основных средств сроком до пяти лет. При необходимости клиенты могут получить льготный период, который может достигать от 3 до 12 месяцев.

Hamkorbank тесно сотрудничает с крупнейшими международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Международная ассоциация развития, а также с более чем десятью ведущими международными фондами и компаниями. Это позволяет банку финансировать как мелкие, так и крупные бизнес-проекты, в том числе и предприятия сельскохозяйственной отрасли.





Hamkorbank внедрил ряд удобств и решений в процесс пост-кредитования. Так, с помощью системы интернет-банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей клиенты банка могут в режиме реального времени наблюдать не только за своим расчетным счетом, но также и за состоянием кредита, просматривать суммы задолженности, сумму последующего платежа и проводить оплаты по кредиту, не посещая офис банка.

Кредиты за счет средств иностранных кредитных линий от Hamkorbank — это отличная возможность для приобретения высокотехнологичного оборудования из-за рубежа, которое поможет повысить качество выпускаемой продукции и эффективность работы предприятия.

Особое внимание в процессе выделения кредита Hamkorbank уделяет качеству и оперативности. Банк в полной мере понимает важность каждой минуты для предпринимателя, стараясь за максимально короткие сроки полностью удовлетворить его потребности.

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