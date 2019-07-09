Участники третьей межафганской конференции по миру договорились приложить все возможные усилия, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения Афганистана, сообщило РИА Новости.

Встреча прошла 7−8 июля в Дохе (Катар) с участием более 60 афганских представителей, в том числе 17 членов движения «Талибан». Участникам конференции потребовалось на шесть часов больше, чем было запланировано вначале, на согласование итогового заявления, поскольку они имели серьезные разногласия относительно его формулировок.

«Чтобы защитить население Афганистана, стороны конфликта договорились освободить больных пленных, обеспечить защиту всех образовательных учреждений, приложить усилия, чтобы свети до нуля потери среди гражданского населения», — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, стороны выступили за обеспечение прав женщин, национальных и религиозных меньшинств. «Мы требуем от мирового сообщества уважать наши ценности и поддерживать нас в достижении мирного соглашения, а также оказать поддержку в урегулировании ситуации после заключения мирного соглашения», — говорится в документе.

Делегаты от различных афганских сил призвали ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации поддержать афганские конференции по миру.

Участники конференции также обсудили мирный процесс, вывод иностранных войск, освобождение политзаключенных и политику Афганистана.