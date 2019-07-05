Национальная страхования компания «Узбекинвест» успешно прошла сертификацию системы менеджмента качества и вновь получила подтверждение соответствия требованиям Международного стандарта ISO 9001:2015.

Сертификация была проведена международной компанией по сертификации SGS (Швейцария), которая является ведущей в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

Система менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов внедрена в компании с 2004 года. «Узбекинвест» была первой из отечественных страховых компаний, внедрившей систему управления качеством по стандарту ISO 9001.

Внедрение системы позволило компании продемонстрировать свою приверженность к качеству и стремление к удовлетворению потребностей клиентов, а также возможности постоянного совершенствования деятельности. Активное изучение мнения потребителей позволило определить широкие возможности для улучшения сервиса, модернизации и разработки новых страховых продуктов.





Сертификация системы менеджмента качества является подтверждением того, что предоставляемые услуги рассматривается компанией как стратегическая основа развития, конкурентоспособности и обеспечения ведущих позиций на страховом рынке республики, а также повышения эффективности страховой деятельности, рационального использования имеющихся финансовых, технических и кадровых ресурсов и оптимизации системы управления.

Системное управление качеством благоприятно отразилось на эффективности организации труда, исключило дублирование функций и процессов, оптимизировало информационные потоки между подразделениями, а переход к ведению документации в электронном виде значительно упростил и свел до минимума бумажный документооборот.

Продукты и услуги, предлагаемые компанией «Узбекинвест», на постоянной основе тщательно анализируются на соответствие требованиям законодательства, запросам потребителей страховых услуг и улучшаются с точки зрения удовлетворенности участников страхового рынка.

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