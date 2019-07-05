Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июля провел видеоселекторное совещание по вопросам поступлений в государственный бюджет в первом полугодии, сообщила пресс-служба главы государства.

Реализация Концепции совершенствования налоговой политики (принята 28 июня прошлого года) способствовала поступлению в первом полугодии в госбюджет в 1,6 раза больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года — 39,118 трлн сумов, говорится в сообщении.

За счет перевыполнения прогноза на 8% в распоряжении хокимиятов оставлено дополнительно 2,8 трлн сумов. В отчетном периоде легализованы свыше 570 тысяч рабочих мест.

Вместе с тем, отметил президент, остаются проблемы, связанные с реализацией налоговой реформы, увеличением налоговых поступлений и взысканием налогов. Он указал на медлительность в легализации «теневой» занятости, а также расширении налогооблагаемой базы за счет организации новых предприятий на базе неиспользуемых объектов и земельных участков. В некоторых регионах прогноз по поступлениям в бюджет был обеспечен за счет крупных предприятий и практики предоплаты налогов.

Из-за этих и других недостатков упущена возможность обеспечить многомиллиардные поступления в бюджет, отметил Шавкат Мирзиёев.

Согласно указу президента от 27 июня, с 1 октября отменяются льготы по налогу на добавленную стоимость. Руководитель страны поставил задачу активизировать деятельность возглавляемой премьер-министром рабочей группы по разъяснению населению и предпринимателям изменений в налоговой сфере.

Он отметил необходимость вести адресную работу с субъектами предпринимательства и фермерскими хозяйствами, переходящими на уплату НДС, и оказывать им практической помощи в ведении бухгалтерии.

Наряду с требованием от предпринимателей полного исполнения налоговых обязательств следует защищать их интересы, подчеркнул президент. Он, в частности, поручил внедрить механизм одновременного учета НДС и возврата его налогоплательщику.