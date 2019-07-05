Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировало видеозапись, на которой видно, как жильцы дома избивают инспекторов БПИ.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе бюро, 29 июня примерно в 11:00 государственные инспекторы Шерабадского районного отделения БПИ (Сурхандарьинская область (А. Эшонкулов, С. Фозилова и П. Тайланов во время обхода посетили дом жителя махалли «Гурин гиламбоб» Б. Нормуродова, у которого имелась просроченная задолженность в размере свыше 1 млн сумов за электричество при показателе на цифровом счетчике в 6545 кВт.ч.

В бюро отмечают, что хозяева дома получали уведомление о долге, но не выплатили его в срок. Б. Нормуродов и трое его сыновей — У. и Л. Нормуродов и Э. Бердимуродов — активно воспрепятствовали деятельности инспекторов, оскорбили их и нанесли телесные повреждения, ударив по голове инспектора Тайланова и повалив и избив руками и ногами Эшонкулова.

Прокуратура Шерабадского района 3 июля возбудила уголовное дело в отношении Э. Бердимуродова и Л. Нормуродова по части 2 статьи 219 Уголовного кодекса (принуждение представителя власти в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей или выполнения гражданского долга, а равно совершению незаконных действий).