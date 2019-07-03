Многоуважаемые депутаты,

Мы, группа производителей-патриотов, решили поставить все точки над i в вопросе о свободной торговле и попросить вас принять несколько мер для по-настоящему прорывного развития нашей страны. В нашем понимании, и мы уверены, вы согласитесь с этим, цель государства — защищать собственных производителей от безжалостной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Уже давно понятно, что международная торговля и теория об относительных преимуществах ничто иное как миф, придуманный чтобы поработить такие страны, как наша. Ведь ни для кого не секрет, что торговля — это игра с нулевой суммой, тут, как говорится, «либо мы, либо нас». Поэтому международные организации, такие как империалистическое ВТО, призывающие убрать барьеры для свободного перемещения товаров, людей и капитала, есть ничто иное как инструмент порабощения нашего трудолюбивого народа. Мы — производители, не только сами производим потом и кровью, мы еще и нанимаем немалое количество работников-патриотов. Мы платим налоги в наш бюджет; сотрудники, которые работают у нас, тоже являются гражданами нашей страны, а не какими-то «Джорджами».

Несмотря на то, что на протяжении четверти века почти все наши сектора, и в особенности «стратегические» сектора, где работают госкомпании-монополисты, пользовались и пользуются многочисленными льготами, преференциями и, самое главное, таможенными пошлинами для защиты от внешних конкурентов, нельзя сказать, что мы совершили экономический прорыв.

Ввиду вышеизложенного, мы решили предложить кардинально новый и в какой-то степени неординарный метод развития экономики нашей страны. Мы уверены, если наше предложение получит положительный отклик от вас, прорывное развитие нашей страны обеспечено. Но мы хотим предупредить: как только мы озвучим наше предложение, будет уйма людей, которые будут критиковать его. Мы этого и ожидаем. Именно поэтому мы хотим вас заранее попросить, чтобы вы не слушали шум недовольных, которые пляшут под дудку каких-то торгашей. Большинство недовольных либо наивны и глупы, либо имеют какие-то корыстные цели. Мы не удивимся, если они даже не читали «Историю экономического убийства», с таким людом, если честно, даже не стоит вести разговор.

Сначала расскажем о нашем безжалостном конкуренте. Наши производители-патриоты не могут выдерживать конкуренцию с этим невероятно сильным противником, который буквально заполонил наш рынок своей дешевой продукцией. Конечно, бывают случаи, когда наши производители могут с ним конкурировать, например при больших пожарах или высоко в горах и в самолетах. Но как только ситуация нормализуется, наш конкурент тут как тут.

Как вы уже, наверное, догадались, наш главный конкурент — это воздух, который в своем составе имеет кислород. Так как кислород в воздухе бесплатный, это по факту является демпингом нашего рынка кислородных баллончиков, то есть, наличие бесплатного кислорода в воздухе приводит нас к банкротству.

Мы, производители кислорода в баллончиках, предлагаем, чтобы вы построили вокруг нашей страны большой купол и высосали из него весь кислород. Чтобы не было никакой возможности у людей получать кислород, кроме как из наших баллончиков. Мы посоветовались с учеными — технически это возможно, хотя, конечно, немного накладно. Но мы уверены, что буквально за пару лет все инвестиции окупятся с лихвой. Как говорится, «что посеешь, то и пожнешь».

Вам это предложение может показаться странным, немного удивительным или где-то смешным, но, пожалуйста, услышьте наши доводы до конца. Ведь если вы не дочитаете, вы будете лить воду на мельницу тех самых иностранных фритрейдеров-поработителей, которые хотят покорить нас. Не дайте им шанс убить неординарную, хорошо продуманную идею возрождения экономики.

Конечно, мы понимаем, что в каком-то смысле вы нас уже и так в этом поддерживаете: вырубая деревья, вы делаете так, что наши конкуренты становятся слабее, но это всего лишь полумера. Потому что кислород, выработанный деревом в другой стране, все равно доходит до нас. Если мы высосем весь воздух и покроем наш благовонный край стеклянным куполом, то мы решим все проблемы нашего общества.

Во-первых, стройка — это всегда хорошо. Мы можем профинансировать это с помощью льготных кредитов через государственные банки. Это улучшит нашу банковскую сферу и закрутит маховик экономики. Строительство столь огромного купола потребует координации и работы миллионов людей. Нужно будет изготовить сотни тысяч квадратных метров стекольных покрытий. Будут задействованы миллионы тонн цемента, щебня, арматуры, песка и кирпича.

Чтобы производить эти материалы, мы воздвигнем еще несколько сотен, а может, и тысяч новых заводов. В каждом шаге, в каждой линии производства и строительства будет задействован какой-то производитель. Патриоты-строители будут закупать необходимые материалы у других многочисленных патриотов-производителей. Почти каждый район в стране будет иметь какой-то завод. Ведь это не шутки, все это рабочие места. Сотни тысяч людей смогут работать, получать зарплату, и не надо будет кормить каких-то «Джорджев».

Это будут наши люди, настоящие патриоты-производители, которые до мозолей на своих руках будут производить все необходимое для купола. Эта стройка века сможет задействовать так много наших сограждан, что придется даже возвращать тех, кто уехал на заработки. Более того, чтобы контролировать и координировать эти большие секторы экономики, можно будет создать профильные министерства и госкомитеты. Например, можно создать Министерство стекла или Госкомцемент. Ведь правда, даже звучит как-то патриотично, а еще в этих новых министерствах тоже будут создавать рабочие места.

Во-вторых, конечно, уже и достаточно того, что во-первых, но у нас, патриотов, в отличие от предателей-потребителей и их вельмож торгашей, аргументов хоть отбавляй. Стройка сделает так, что все производители разбогатеют. Смотрите, вот кто-то производит цемент, кто-то отвозит его на бетонный завод, а с бетонного завода на стройку доставляют в бетономешалке местного производства. Все люди, задействованные в этом процессе, должны что-то есть, что-то пить, что-то носить. То есть, увеличится спрос на все продукты питания. На местное мясо, колбасу, тушенку и далее по списку. Местные текстильщики тоже будут в восторге, ведь строители будут больше покупать одежду для себя, для семьи и далее по кругу. Если коротко, каждый производитель будет поддерживать своего коллегу патриота-производителя и вместе они будут богатеть.

В-третьих, и это самое важное, купол сможет сохранить идеологическую целостность нашей страны. Понимаете, воздух, который мы производим в баллончиках, он экологически чистый, и состав его мы можем гарантировать на сто процентов. Более того, по вашему желанию в кислород мы можем добавить чуточку духовности.





То же самое мы не можем сказать насчет кислорода, которые приносят ветры из разных стран, где нет ни духовности, ни просвещения. Многие наши проблемы именно из-за того, что мы не контролируем, откуда берется этот кислород.

Несмотря на то, что наши доблестные пограничники, одетые в не очень удобные, но главное, отечественные кирзовые сапоги и тельняшки, постоянно на службе у наших границ, по понятным причинам даже они не могут контролировать, какой кислород проникает к нам. Воздуху закон не писан, ему нельзя отказать во въезде за просроченную визу.

Вот, например, Адам Смит, так называемый экономист и любимый философ всех фритрейдеров и торгашей, родом из Шотландии, а там, как известно, много лесов и, соответственно, кислорода. Кто может гарантировать, что кислород из Шотландии не поступит в наш солнечный край? Ведь если наши люди будут дышать именно этой молекулой, зараженной идеями свободной торговли, в которой не будет понимания защиты местного производства, что тогда? Что мы будем делать?

Неудивительно, что идеи свободной торговли стали так популярны во всем мире, — в этом виноваты ветра. У нас такая география, что на западе от нашей страны нет ни одной большой горы или хребта (кроме Урала на севере), поэтому если подует ветер с запада на восток, то молекулы кислорода, зараженные идеями фритрейдеров, будут сидеть в легких наших людей. Поскольку даже мозг потребляет кислород, то строительство купола предотвратит заражение не только легких, но и мозгов.

Нам кажется, что это вопрос чрезвычайной важности. Чуждый воздух превращает нас в общество потребителей и торговцев. Это плохие ценности, потребление — это ведь нехорошо. Конечно, мы понимаем, что многие из вас знакомы с людьми, которые зарабатывают на жизнь не производством своими руками, а, например, с помощью услуг. Кто-то стрижет волосы, кто-то преподает математику, кто-то работает в рекламном агентстве или больнице. Конечно, это не повод разрывать с ними отношения, но все же надо им напомнить, что нельзя думать только о собственном потреблении и что благородная работа делается на станке, а не на компьютере.

Можно бесконечно долго перечислять все прелести нашей идеи. Но чтобы сделать письмо читабельным, мы решили, что этого достаточно.

Однако мы хотим, чтобы принимаемые меры были комплексными и системными, поэтому для большего эффекта один только купол недостаточен. В дополнение к нему нам нужно сделать так, чтобы не было никаких путей сообщения страны с внешним миром. По крайне мере, временно. Мы понимаем, что это очень жесткая мера, но, как говорится, «тяжелые времена требуют тяжелых решений». Надеюсь, вы заметили, что мы часто пользуемся устойчивыми выражениями, цитатами и метафорами, таким образом, мы показываем свою эрудированность и считаем, что после метафоры нет необходимости в аргументации.

Так вот, нам нужно временно разобрать все аэропорты, железные и автомобильные дороги. Конечно, мы понимаем, что вы над этим уже работаете: местные авиалинии и железные дороги не покладая рук делают все возможное, чтобы люди как можно меньше передвигались, но они пока еще не смогли полностью избавиться от зарубежных поездок. Дороговизна и дискомфорт, видимо, недостаточно плохи для наших торгашей. Поэтому нам нужны не только косметические меры вроде высокой цены на билеты, а реальные меры, которые смогут полностью исключить возможность путешествий. Вот причины, по которым это важно:

Во-первых, если мы будем иметь транспортное сообщение с внешним миром, то все равно наши предатели торгаши будут привозить все иностранное, ведь там все дешевле. Даже если сухопутные границы мы как-то можем охранять, то что делать с челноками? Они ведь на своей спине могут сколько угодно груза привести. А импорт — это зло. А зло, как известно, надо пресекать.

Во-вторых, наши не очень патриотичные фермеры не смогут втридорога продавать овощи и фрукты за бугор. Им придется продавать его нам, патриотам, по дешевой цене. Но если дороги останутся, то торгаши все равно найдут способ перебросить продукцию за границу, и цены опять взлетят. Поэтому, чтобы быть уверенным, легче всего просто лишить бессовестных торгашей этой возможности.

В-третьих, речь опять о духовности. Когда мы покупаем импортное или когда нам привозят что-то из-за границы — это ведь не только продукт, это еще и аура, вражеские молекулы. Поэтому, чтобы наш купол имел должный эффект по защите нашего сознания, связь с внешним миром нужно отменять.

Вот подумайте, сначала мы одеваем турецкие носки, потом вытираемся их полотенцами, а потом становимся зрителями их чуждых нашему менталитету сериалов. Более того, за все это мы платим из нашего собственного кармана, а богатеют-то они!

То же самое с Южной Кореей. В нашем городе можно услышать бесстыжие и совсем не подходящие нашей духовности песни, такие как «Gangnam style». Мы как патриоты несколько сотен раз пересмотрели этот клип и пришли к выводу, что он абсолютно не соответствует нашему менталитету. Но ведь это тоже случилось не в одночасье. Сначала мы покупаем их холодильники, кондиционеры, телефоны и потом медленно, но верно становимся потребителями их культуры.

Корея — это ведь действительно доказательство нашего тезиса. Мы ведь никогда не пользовались продукцией наших братьев-протекционистов из Северной Кореи, только продукцией фритрейдеров из Южной Кореи. Поэтому мы смотрим именно южнокорейские фильмы и слушаем именно их музыку. Точно так же, мы не смотрим венесуэльских сериалов, потому что у них мы ничего не покупаем, несмотря на то, что они наши идеологические единомышленники в плане запрета на торговлю.

Получается, нам просто необходимо временно остановить все сообщение с миром. Как только научимся выпускать все дешевле и качественнее конкурентов, мы сможем спокойно заново все пути построить. Тем более, что процесс разрушения и обратного строительства создаст много рабочих мест, которые нам так необходимы.

Теперь главное не слушать мнение экономистов. Они ведь практически сговорившаяся секта, которая, кроме как старых книжек и каких-то математических формулировок, ничего в защиту своего аргумента привести не может. Вот смотрите, 100% профессоров экономики из ведущих университетов считают, что импортные пошлины — это плохая идея и вредят экономическому росту. Нам надо понимать, что если бы экономисты имели хоть малейшее представление о производстве, такую чушь они бы не несли. Они целыми днями сидят у себя в кабинетах, не бывают в цехах, даже не знают, как выглядит мозоль, что они вообще могут знать?

Какие-то математические модели, статистический анализ… Это все ведь проделки их хозяев-империалистов. Математика — это тоже ведь заговор, какова модель — таков и результат. А статистика — это обман чистой воды. Тут, как говорится, «кто платит, тот и заказывает музыку», все эти университеты с их экономистами финансируются из непонятных фритрейдеровых источников. Поэтому мы заранее вас предупредим о том, что они вам скажут, дабы опорочить нашу идею.

Экономисты скажут, что кислород — это щедрый дар природы и что отказываться от дешевого дара в пользу способа его приобретения является глупой затеей. Будьте начеку. Это начало конца. Используя тот же аргумент, они смогут сказать, что отказ от дешевого иностранного продукта, в пользу местного дорогого — это все равно что отказываться от чуть менее щедрого, но все же дара. То есть, в случае с воздухом искусственный кислород дороже, чем естественный кислород, и отказываться от него точно так же глупо, как и глупо отказываться от относительно дешевого импортного товара. Ведь естественный кислород, как и импортный товар, всего лишь относительно дешевле.

Еще экономисты скажут, что когда какой-нибудь товар приходит к нам из-за границы и если мы имеем возможность приобрести этот же товар за меньшее количество денег (труда и ресурсов), чем если бы мы сами стали производить его, то это тот же дар природы. Отказываться от более дешевого товара — все равно что отказываться от более дешевого кислорода.

Зная их подлые аргументы, мы категорически просим вас не включать логическое мышление при дискуссиях.

С уважением,

группа производителей-патриотов

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