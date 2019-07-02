Монеты и банкноты номиналом 50 и 100 сумов старого образца, которые с 1 июля считаются неплатежеспособными, можно обменять в расчетно-кассовых центрах главных территориальных управлений Центрального банка Узбекистана на монеты нового образца или на другие банкноты находящиеся в обращении. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

С 1 июля монеты достоинством 50, 100 сумов (образцов 2001—2002, 2004 и 2009 года) и банкноты номиналом 50, 100 сумов (образца 1994 года) не принимаются к оплате за товары и услуги и изымаются из обращения, о чем было объявлено год назад.

Банкноты номиналом 200 сумов образца 1997 года и 500 сумов образца 1999 года будут в обращении до 1 июля 2020 года и считаются средством законного платежа.