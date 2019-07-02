На территории свободной экономической зоны «Навои» планируется внедрить английское право. Об этом заявил министр юстиции Русланбек Давлетов, возглавлявший делегацию Узбекистана в Лондоне, на встрече в Министерстве юстиции Великобритании, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста Узбекистана.

Лорд канцлер и министр юстиции Великобритании Дэвид Гаук, принимавший делегацию, выразил готовность оказать экспертное содействие во внедрении английского права в Узбекистане, а также в обучении сотрудников Минюста в этой сфере.

Английское право основано на прецедентах и создается судами. Судьи в процессе слушаний применяют юридические прецеденты к фактам и обстоятельствам каждого конкретного судебного разбирательства. Международный бизнес часто использует английское право в силу предоставляемых им гибких подходов, инструментов и принципов.

Стороны также обсудили вопросы организации узбекско-британской ассоциации права для установления тесных связей между юридическими сообществами двух стран. Русланбек Давлетов предложил совместное проведение English Law Week (Недели английского права) в Ташкенте. Дэвид Гаук приветствовал эту инициативу.

В состав делегации Узбекистана вошли сотрудники Минюста и Администрации президента. Цель визита — переговоры с представителями Университета права (University of Law) Великобритании по созданию филиала университета в Узбекистане. В рамках поездки состоялись встречи узбекской делегации с представителями Парламента Великобритании и Министерства иностранных дел.