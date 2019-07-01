Узбекистан и Афганистан заключат контракт на поставку электроэнергии по строящейся линии электропередач (ЛЭП) «Сурхан — Пули-Хумри» на 10 лет по принципу «бери или плати». Об этом на брифинге Министерства энергетики в минувшую пятницу сообщил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

Соглашения о строительстве ЛЭП напряжением 500 кВ было подписано в декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани. Строительные работы на территории Узбекистана начались в марте 2018 года. ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% до 6 млрд кВт.ч в год. Срок реализации проекта — до конца 2020 года, стоимость — 150 млн долларов.

Азиатский банк развития (АБР) выделит кредит Афганистану для строительства энергосообщения с Узбекистаном.

«АБР пошел на исключительный шаг и согласился, чтобы линию строил Узбекистан без проведения международного тендера. Потому что Азиатский банк развития верит в наши реформы, прозрачность и открытость, что линия будет сдана в срок», — отметил Шерзод Ходжаев.

Принцип «бери или плати», являющийся одним из условий АБР по финансированию проекта, заключается в том, что если потребность Афганистана в поставках электроэнергии из Сурхандарьи иссякнет, страна обязуется все равно расплатиться по контракту.

«Мы должны рассматривать различные сценарии. Потому что десятилетний контракт подразумевает обязательства покупателя и продавца — поставить эти объемы электроэнергии. Если наших собственных мощностей не будет хватать для покрытия потребностей, у нас есть договоренность, что мы можем [Афганистану] перепродавать электроэнергию, которую мы будем закупать из других энергосистем», — сообщил Шерзод Ходжаев.

Напомним, ранее Министерство энергетики выступило с инициативой создать биржу оптового рынка электроэнергии для операторов стран Центральной Азии.