На сегодняшний день акционерный коммерческий банк «Туронбанк» в 20 филиалах и 38 мини-банках предоставляет широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам во всех регионах Узбекистана. В последние годы банк добивается значительных результатов благодаря тому, что уделяет особое внимание работе в стиле современного менеджмента на основе четко определенной стратегии.

Повышение привлекательности банка и доверия к нему, прежде всего, зависят от расширения спектра быстрых и удобных услуг для клиентов. В связи с этим, с целью повышения популярности наиболее динамично развивающегося сегмента розничных услуг — рынка пластиковых карт — «Туронбанк» предлагает клиентам карты с различными возможностями. В частности, повышение интереса клиентов к пластиковым картам в иностранной валюте, эмитированных «Туронбанком», свидетельствует о том, что эти продукты предлагаются на довольно привлекательных условиях.

С начала 2019 года «Туронбанк» стал осуществлять полноценную эмиссию международных пластиковых карт Mastercard. Данные карты полностью соответствуют мировым стандартам и отличаются от других карт тем, что работают в системе NFC — бесконтактная связь. На них есть возможность приобретать иностранную валюту в неограниченном количестве через мобильное приложение MyTuron.

Кроме того, во всех филиалах «Туронбанка» созданы условия для снятия наличной иностранной валюты. Это можно сделать через терминалы или банкоматы в пунктах с режимом работы 24/7. Возможность осуществления платежей через Mastercard в любой точке мира, обналичивания иностранной валюты через банкоматы и безопасной оплаты через интернет еще больше повышает интерес клиентов к этим картам.

Кроме того, в целях повышения популярности карт Mastercard в сотрудничестве с компанией Mastercard Europe S.А. проводятся различные акции. В рамках этих акций более 90 клиентам были вручены различные подарки, около семи тысячам клиентам были открыты карты Mastercard бесплатно. И главный подарок — легковой автомобиль Нексия III — пока ждет своего владельца. В дальнейшем в сотрудничестве с компанией Mastercard Europe S.А. планируется проведение ряда подобных акций.

Также «Туронбанк» предлагает клиентам карты Visa Classic, Visa Gold, Visa Business для корпоративных клиентов, а также Humo и UzCard в национальной валюте.

«Туронбанк» — знак стабильности.

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