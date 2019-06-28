Серверы государственных органов и организаций, а также средств массовой информации должны быть размещены в сети TAS-IX. Это следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 27 июня «О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций».

В документе Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено, «исходя из интересов информационной безопасности, принять меры по снижению затрат на пользование, техническое обслуживание и подключение к сети интернет государственных органов и организаций, а также средств массовой информации и размещение их серверов в сети TAS-IX».

Ташкентская точка обмена трафиком ТAS-IX была создана в 2004 году для прямого обмена трафиком между разными сетями передачи данных в Узбекистане без использования международных каналов.