«Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека, эффективно и ответственно разрабатывать доверенные нам месторождения углеводородов, обеспечивая рост компании, благополучие ее работников и общества в целом», — под таким девизом действует одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.

«ЛУКОЙЛ» является стратегическим инвестором в Узбекистане. Общий объем инвестиций в экономику республики превысил 7 млрд долларов США. За время своей деятельности на территории Узбекистана компания внесла значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли, повышение эффективности добычи и использования углеводородных ресурсов в стране. «ЛУКОЙЛ» также создал новые крупные производственные предприятия и рабочие места, трудоустроив более 2,6 тысяч человек. Из них большинство — 92% — составляют граждане Узбекистана.





Все, что делает компания, делается людьми и для людей — основополагающий принцип социальной политики «ЛУКОЙЛА». В него заложены долгосрочные социальные программы, направленные на привлечение и удержание в компании высококвалифицированного персонала, ответственность за жизни людей и вверенные природные ресурсы в регионах деятельности.

Наглядным примером социальной ответственности «ЛУКОЙЛА» служат ее благие дела по развитию сфер образования, культуры, спорта, здравоохранения на общую сумму около 13 млн долларов США. Особое внимание направлено на поддержку людей с ограниченными возможностями, социальную помощь местных общинам, ремонт и оснащение специализированных интернатов для детей, организацию праздничных мероприятий и подарков для школ, общественных фондов и ветеранских организаций.

Только в этом году «ЛУКОЙЛ» провел ряд благотворительных акций. Компания оказала материальную помощь ветеранам войны из Гузарского и Дехканабадского районов Кашкадарьинской области, Алатского и Каракульского районов Бухарской области. Ежегодно с участием сотрудников компании «ЛУКОЙЛ» проводится акция по передаче памятных подарков ветеранам Великой отечественной войны на 9 мая.





Вместе с этим компанией осуществлена поддержка интернатов для детей с ограниченными возможностями в Ташкенте, Бухаре и Карши, где обучается более двух тысяч воспитанников. В ходе благотворительной акции слабовидящим и незрячим детям переданы канцелярские принадлежности, позволяющие обрести навыки письменности и чтения по системе Брайля. Это будет способствовать интеграции ребят в общество, обретению профессии и полноценной жизни.





Специализированной школе №18 для слабовидящих и незрячих детей в Карши «ЛУКОЙЛ» подарил обновленные условия в учебных корпусах и общежитии. Компания полностью обновила оборудование и мебель в столовой, а также систему отопления. Еще одним подарком «ЛУКОЙЛА» стали библиотека и игровая площадка для ташкентской специализированной школы, где обучается более 350 детей с нарушениями зрения.

В целях популяризации здорового образа жизни и развития спортивного туризма в Узбекистане «ЛУКОЙЛ» выступил в качестве генерального спонсора первого Международного полумарафона «Навруз» в Ташкенте. В нем приняли участие около двух тысяч участников, включая спортсменов, жителей и гостей Ташкента.





«Сделать доброе дело и изменить мир к лучшему — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы гордимся тем, что объединяемся вокруг наиболее важных идей и событий. Мы верим, что отдача от нашего доброго дела гораздо больше, чем наши затраченные усилия», — так звучит лозунг социальной ответственности компании «ЛУКОЙЛ».

На правах рекламы.