Компания «Узбекнефтегаз» ожидает в 2020 году совместных с «Газпромом» геологоразведочных работ (ГРР) на новых площадях в Узбекистане, заявил на брифинге в пятницу председатель правления компании Баходиржон Сидиков.

Он сообщил, что ранее в Ташкенте состоялось второе заседание координационного комитета «Узбекнефтегаза» и «Газпрома» в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2017 года. Комитет возглавляют глава «Узбекнефтегаза» и заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«С компанией „Газпром“ основная договоренность заключается в том, что в этом году мы должны будем выходить на правительство с конкретными предложениями для начала реализации проекта уже с 2020 года», — сказал Баходиржон Сидиков. Он уточнил, что стороны сегодня обсуждают возможность сотрудничества по проекту ГРР и добыче углеводородов на четырех инвестиционных блоках и одному перспективному участку в трех регионах Узбекистана — в Каракалпакстане, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

Глава «Узбекнефтегаза» сообщил, что по каждому инвестиционному блоку разработана «дорожная карта», где расписаны все механизмы реализации проекта. «Мы ожидаем, что к концу года по всем нашим блокам будут подготовлены предложения по инвестированию», — добавил он.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Узбекистана и «Газпрома» предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории республики, в частности, в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры; геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов; использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации и разработки генеральной схемы газоснабжения страны.

В настоящее время «Газпром» на условиях соглашения о разделе продукции участвует в восстановлении добычи газа на месторождении «Шахпахты», а в 2021 году планирует начать добычу газа на месторождении «Джел» на плато Устюрт.