РУ O`Z ЎЗ
4 июня, Воскресенье Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: gazprom.ru

«Узбекнефтегаз» и «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Узбекнефтегаз» и «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве компаний.

Сегодня, 12:19   Экономика  

Заместитель премьер-министра Узбекистана — председатель совета управляющих компании «Узбекнефтегаз» Гуломжон Ибрагимов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве компаний.

Как сообщила пресс-служба российской компании, документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана, в частности, в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры; геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов; использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации; разработки генеральной схемы газоснабжения республики.

Напомним, в апреле две компании подписали контракт на покупку «Газпромом» 4 миллиардов кубометров газа в Узбекистане в год на срок до пяти лет, начиная с 2018 года, а также соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ.

В 2016 году объем закупки «Газпромом» природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 миллиарда кубометров.

Текст: «Газета.uz»      732

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:01

GM Uzbekistan будет выпускать обновленный Tracker

Вчера, 17:11

Создан новый госкомитет — по ветеринарии

Вчера, 16:51

Узбекские города развиваются по планам 70−80-х годов — эксперты

Вчера, 12:10

Производство и экспорт грецкого ореха увеличат

02 июня 18:40

США объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

02 июня 18:36

Лео Бокерия проведет кардиохирургические операции в Хорезмской области

02 июня 17:29

Шавкат Мирзиёев дал старт строительству предприятия по переработке овощей и фруктов

02 июня 16:42

Узбекистан потерял две позиции в рейтинге ФИФА

Популярное

GM Uzbekistan опубликовало новые цены на автомобили

Производство и экспорт грецкого ореха увеличат

Лео Бокерия проведет кардиохирургические операции в Хорезмской области

Шавкат Мирзиёев дал старт строительству предприятия по переработке овощей и фруктов