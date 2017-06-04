«Узбекнефтегаз» и «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Заместитель премьер-министра Узбекистана — председатель совета управляющих компании «Узбекнефтегаз» Гуломжон Ибрагимов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве компаний.

Как сообщила пресс-служба российской компании, документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана, в частности, в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры; геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов; использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации; разработки генеральной схемы газоснабжения республики.

Напомним, в апреле две компании подписали контракт на покупку «Газпромом» 4 миллиардов кубометров газа в Узбекистане в год на срок до пяти лет, начиная с 2018 года, а также соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ.

В 2016 году объем закупки «Газпромом» природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 миллиарда кубометров.