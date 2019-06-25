Президент Шавкат Мирзиёев 25 июня посетил Алмазарский район Ташкента и дал указания по строительству Парка Победы, сообщила пресс-служба главы Узбекистана. Разбить парк, как видно по фотографиям, планируют у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову. Монумент был возвращен на историческое место в прошлом году накануне Дня памяти и почестей.

Создание Парка Победы планируется к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне в 2020 году. Об этом сообщалось в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.

«Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники», — отметил Шавкат Мирзиёев.

У входа в парк будет установлена Арка Победы. Оформление парка будет выдержано в стиле военных лет, здесь обустроят композиции с окопами и блиндажами, полевыми кухнями и другими элементами. Будут выставлены военная техника и вооружение тех лет. Предусмотрены музей, библиотека, Wi-Fi-зоны и сцены.





В память о Зульфии Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей, а также четырех ее овдовевших невестках, как символ силы духа узбекской матери в парке будет установлен мемориал «Ода стойкости».

Министерствам обороны и культуры, академиям наук и художеств и хокимияту города Ташкента поручено разработать проект концепции Парка Победы с учетом мнений историков и общественности.

«Необходимо глубоко продумать суть и содержание парка, его экспозицию. Пусть он работает не только в праздничные дни, а круглый год. Пусть молодежь, придя сюда, узнает новое, чувствует воодушевление и гордость, учится ценить нынешний мир, растет с высоким чувством патриотизма», — подчеркнул президент.