Гимнасткам сборной Узбекистана Анастасии Сердюковой, Сабине Ташкенбаевой, Нуринисо Усмоновой и Аноре Давлатовой вручены золотые медали за командное первенство чемпионата Азии-2017 года. Награждение прошло в Паттайе (Тайланд), где проходит чемпионат Азии по художественной гимнастики, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Два года назад золотые медали чемпионата получили спортсменки Казахстана, а сборная Узбекистана — серебряные. Однако результаты казахстанских гимнасток аннулировали из-за положительной допинг-пробы.

Кроме того, бронзовую медаль ЧА-2017 в связи с дисквалификацией казахстанки Сабины Аширбаевой получила Анастасия Сердюкова, которая заняла четвертое место в упражнениях с мячом.