Для региональных полетов Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways планирует закупать пассажирские самолеты малой вместимости, как у канадской Bombardier или бразильской Embraer. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник.

«У нас поменялась политика к воздушным судам. Во-первых, мы будем их не покупать, а приобретать в лизинг, потому что практика, мировой опыт показали, что лизинг намного рентабельнее, эффективнее», — заявил он.

По его словам, для местных линий планируется приобрести самолеты от Bombardier или Embraer.

«Мы собираемся брать такого рода самолеты, как Bombardier, Embraer, на 70, 80, 90 человек. У них КПД по перевозке выше и себестоимость ниже. Большие суда будут использоваться для дальних полетов. Сейчас мы работаем над заменой парка в этом направлении», — рассказал Ильхом Махкамов.

Первый замглавы Минтранса сообщил, что ежегодно планируется приобретать по два самолета и до 2025 года довести парк воздушных судов до 38 единиц.

На сегодняшний день авиапарк Uzbekistan Airways состоит из самолетов Boeing 757/767, Boeing 787−8, А320, а также грузовых Boeing 767−300BCF.

В 2018 году Национальная авиакомпания совершила 22580 рейсов и перевезла 3,2 миллиона пассажиров. Девять иностранных авиаперевозчиков совершили 9657 рейсов в аэропорты Узбекистана и оказали услуги 1,5 миллиона пассажиров.