Центральный банк Узбекистана опубликовал итоги анонимного онлайн-опроса среди населения, проведенного с 31 мая по 13 июня. В нем приняли участие 2165 респондентов.

Вопросы были посвящены сбережениям в иностранной валюте, ввозу и вывозу товаров с целью перепродажи и получаемой или предоставляемой финансовой помощи из-за рубежа.

Заполняя опросник, 54% респондентов (1170 человек) указали, что имеют накопленные сбережения в иностранной валюте.

С учетом средних доходов населения в разрезе регионов Узбекистана Центробанк вывел среднюю сумму сбережений на душу населения — расчетно она составляет 1134 доллара.

«Таким образом, основываясь на статистике трудоспособного населения и расчетах, совокупные сбережения в иностранной валюте по республике оцениваются на уровне 10,2 млрд долларов», — заключил ЦБ.

Почти половина респондентов — 1048 человек, или 48,4%, — указали, что они посещали зарубежные страны, из них 107 участников опроса, или 10,2%, вывозили товары из Узбекистана в целях перепродажи.

Средняя сумма вывезенного товара одним респондентом в целях перепродажи составляет 732 доллара. Учитывая, что количество выехавших резидентов в 1 квартале 2019 года равно 2,5 миллиона человек, общая сумма вывезенных товаров в течение января-марта в целях перепродажи расчетно составила 187 млн долларов.

Всего 235 респондентов (22,4%), посещавших зарубежные страны, указали, что ввозили товары в Узбекистан с целью перепродажи.

Средняя сумма ввезенных товаров равна 873 долларов, учитывая, что количество въехавших резидентов в Узбекистан в 1 квартале 2019 года составило 1,6 миллиона человек. Таким образом, ввоз товаров в течение января-марта в целях перепродажи оценен в размере 320 млн долларов.

О наличии родственника за рубежом сообщили 50% респондентов, из них более половины (59%) указали, что получают финансовую помощь из-за рубежа, 16% респондентов оказывают финансовую помощь своим родственникам, проживающим за рубежом.

Сумма получаемой помощи в среднем за месяц на одного человека составляет 354 доллара, а сумма отправляемой за рубеж финпомощи равна 262 доллара.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, на 1 апреля количество работающих за рубежом граждан составляет 2,4 миллиона человек. Таким образом, среднемесячная сумма получаемой и отправляемой помощи в/из страны составляет 496 млн долларов и 98 млн долларов соответственно.

Результаты опроса касательно сбережений и получения помощи из-за рубежа показали соответствие в значительной степени экспертным оценкам Центрального банка, проводимым согласно рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ), констатировал ЦБ.

При этом, отмечает регулятор, данные, рассчитанные на основании результатов опроса по челночной торговле отличаются от данных, рассчитанных на основании экспертной оценки, в большую сторону.

Результаты проведенного опроса будут обсуждены с экспертами МВФ в ходе очередной миссии по статистике внешнего сектора экономики в целях улучшения статистических данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции.