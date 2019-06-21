21 июня прошла партнерская конференция Huawei-2019 для партнеров корпоративного сегмента компании на рынке Узбекистана.

Партнерская конференция Huawei — это площадка для обсуждения локальных и глобальных тенденций в сфере IT, перспектив развития партнерского бизнеса на узбекском рынке, новых технологических решений и продуктов.





Партнеры продолжают играть в корпоративном бизнесе Huawei ключевую роль. Основная задача компании на 2019 год — сделать работу с партнерами еще более эффективной. Поэтому в конце прошлого года Huawei принял стратегическое решение существенно увеличить инвестиции в развитие партнерского бизнеса.





Представители корпоративного подразделения Huawei Enterprise и партнеры по продажам и решениям рассказали о ключевых обновлениях в партнерской программе-2019 в Узбекистане. Также они поделились примерами применения решений и продуктов в области сетевых систем бесперебойного питания, СХД, унифицированных коммуникаций, систем бесперебойного питания и ЦОД. Без внимания не остались и современные тренды цифровой трансформации, реализованные проекты и истории успеха компании Huawei на корпоративном рынке.





Отдельного внимания заслужили темы построения и реализации системы «Безопасный город» в Ташкенте, а также стратегии инновационного развития Узбекистана на ближайшие годы.

«В 2019 году Huawei Enterprise прогнозирует значительный рост продаж в Узбекистане с точки зрения обслуживания и технической поддержки, а также систем хранения данных и решений на основе технологии LTE для корпоративных клиентов, в частности для государственного сегмента. Мы в Huawei, как вы знаете, уделяем особое внимание проектам в Узбекистане, связанным с решениями Safe City, которые наша компания может разработать под ключ, а также проектам по продвижению умного образования. Безопасность и образование молодежи — залог процветания и стабильности Узбекистана. Благодаря нашим партнерам мы смогли окончательно закрепиться на рынке Узбекистана среди ведущих поставщиков решений в сфере ИКТ для различных секторов экономики», — отметил Лю Цзясин, генеральный директор Huawei.





Компания Huawei — одна из ведущих мировых компаний в области телекоммуникационных технологий. Она имеет свои филиалы в более чем 170 странах мира. Основным направлением деятельности компании является производство продуктов и решений для операторов мобильной связи, систем передачи данных, оптических устройств, роутеров, сетевого оборудования, а также смартфонов, планшетов, компьютеров, бытовой техники.

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