Рабочая группа Министерства дошкольного образования Узбекистана (МДО) ведет служебное расследование отравления воспитанников дошкольного образовательного учреждения в Сырдарье, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Напомним, 18−19 июня в инфекционное отделение больницы Баяутского района с симптомами «острого кишечного заболевания, пищевой токсикоинфекции» поступили 22 воспитанника и 3 сотрудника ДОУ №21 (ранее сообщалось о 23 воспитанниках и 2 сотрудниках).

Причиной отравления стала непригодная для питья вода, говорится в сообщении МДО. В Баяутском районе Сырдарьинской области отсутствует централизованная система водоснабжения. Накануне отравления, 17 июня, в ДОУ №21 не была доставлена привозная питьевая вода, и заведующая приняла решение использовать для нужд учреждения непитьевую воду, что привело к госпитализации детей и сотрудников.

Расследование продолжится в части выдачи разрешения на открытие ДОУ №21 после ремонта в марте нынешнего года. При отсутствии централизованного водоснабжения местные органы власти обязаны обеспечить ДОУ привозной питьевой водой, отмечает пресс-служба МДО.

«Заведующая Баяутским отделением дошкольного образования не смогла предоставить рабочей группе МДО договор на обеспечение питьевой водой ДОУ №21. Причины выдачи санитарным эпидемиологическим надзором разрешения на открытие ДОУ будут выясняться совместно с Министерством здравоохранения», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, рабочая группа расследует отсутствие запасов питьевой воды в ДОУ №21. Запасы питьевой воды должны храниться в специальных емкостях с соблюдением санитарных норм.

По словам начальника отдела координации деятельности специализированных ДОУ, реабилитации и обеспечения здоровья детей Умиды Мухиддиновой, по итогам расследования к виновным лицам будут применены меры наказания. Она призвала заведующих ДОУ в случае перебоев в поставках питьевой воды обращаться в МДО за помощью, не ставя под удар здоровье детей.

Как отмечается в сообщении, хокимият Сырдарьинской области совместно со специалистами МДО прорабатывает вопрос бесперебойной поставки ДОУ питьевой воды.

Все дошкольные учреждения страны должны быть обеспечены питьевой водой, отоплением, электрической энергией и природным газом поэтапно до 2025 года согласно постановлению президента «О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным образованием» от 30 сентября прошлого года.