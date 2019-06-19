Воспитанники и сотрудники дошкольного образовательного учреждения №21 Баяутского района Сырдарьинской области 18−19 июня поступили в отделение инфекционных заболеваний Баяутского районного медицинского объединения с подозрением на острое кишечное заболевание, пищевую токсикоинфекцию, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

У 23 воспитанников, 1 воспитательницы и 1 медсестры ДОУ наблюдались такие симптомы, как повышение температуры, тошнота, рвота, понос и боли в области живота.

Как показало первичное эпидемиологическое изучение, заболевание произошло из-за того, что ДОУ не обеспечено питьевой водой. Накануне туда не поставили чистую питьевую воду, в результате чего санитарно-гигиеническое состояние ухудшилось. Дети пили некипяченую воду и ели плохо промытый урюк, растущий на территории сада.

Изучения и лабораторные исследования продолжаются. Состояние больных — средней и легкой тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь, в больнице достаточно лекарств.

Привлечена группа из специалистов Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, Научно-исследовательского института вирусологии и Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения. С выездом на место они изучат этот случай, скоординируют лечебную работу, профилактические и противоэпидемиологические меры.

Минздрав взял ситуацию под контроль, говорится в сообщении ведомства.