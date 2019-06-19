18 июня в Ташкенте начал работу первый ресторан одной из крупнейших в мире франшиз быстрого питания Wendy’s. Заведение открылось в ТРЦ Compass. В скором времени планируется открытие второго ресторана Wendy’s в ТРЦ Samarqand Darvoza.

«Узбекистан является динамичным рынком с огромным потенциалом для бренда Wendy’s. Мы вместе с нашими местными партнерами верим, что фирменное меню с отличным вкусом — невероятно вкусные коронные гамбургеры, премиальные куриные сэндвичи и неповторимые десерты — будет иметь популярность у узбекского потребителя, который любит выбор и качественные продукты питания», — сказал Самсон Пхакадзе, председатель и один из учредителей СП ООО WenCaf.





Пхакадзе также владеет и управляет 11 ресторанами Wendy’s в Грузии. В том числе и наиболее крупным в мире рестораном Wendy’s, который открылся в 2015 году. В конце года Пхакадзе вместе с местными партнерами также планирует запустить и популяризировать бренд в Казахстане.





«Это замечательный год для Wendy’s, поскольку мы отмечаем 50-летие бренда и расширяем свое присутствие в Узбекистане. Мы удостоены чести расширить Wendy’s с помощью сильных, способных партнеров, которые разделяют нашу страсть к качеству и особенному обслуживанию клиентов. С нетерпением ждем возможности поделиться опытом Wendy’s с узбекскими потребителями, которые ищут и ценят настоящую, качественную еду», — сказал Раджив Сабхарвал, вице-президент APEMEA и международный управляющий директор компании Wendy’s.





Сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s была основана в 1969 году в Колумбусе, штат Огайо. Компания включает в себя более 6,7 тысяч франшиз и ресторанов, управляемых компанией по всему миру. Они объединены общим видением — стать наиболее процветающим и любимым ресторанным брендом потребителей в мире.





Получить подробную информацию о франчайзинге можно по ссылке.

Сайт: wendys.com

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