В понедельник в пресс-клубе Союза молодежи Узбекистана состоялась первая отчетная пресс-конференция о годовой деятельности ННО «Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями». Дильмурад Юсупов побывал на мероприятии, прошедшем под девизом «Все в твоих руках».

В рамках пресс-конференции была организована выставка художественных работ детей и молодежи с инвалидностью, были показаны социальные видеоролики «Вместе мы — сила» и «Улыбнись жизни» и презентации реализованных проектов.

В мероприятии приняли участие партнеры центра — Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТICA), Фонд ООН в области народонаселения, Экспертный совет Buyuk Kelajak, Республиканский центр социальной адаптации детей, специализированные школы-интернаты для детей с инвалидностью №100, 102, 101 и 25, негосударственная некоммерческая организация «Шароит Плюс», Ассоциация инвалидов Узбекистана, Культурный центр глухих Ташкента, Художественный центр для детей с инвалидностью Sanvikt, Республиканский центр дерматологии и венерологии, Международный общественный женский фонд Sharq Ayoli и другие.

Целевой аудиторией центра являются дети с различными формами инвалидности в возрасте до 16 лет — их в стране насчитывается 104630 человек, а также молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет — 197234 человека. По официальным данным, дети и молодежь с инвалидностью составляют около 46% общей численности зарегистрированных лиц с инвалидностью (650284 человека). Центр также работает с 86 специализированными школами-интернатами, в которых по состоянию на 2018 год обучаются 19495 детей.

Директор центра актриса театра и кино Рано Шодиева отметила, что в рамках благотворительного проекта Mehrli qo‘llar («Добрые руки») выделяется безвозмездная финансовая поддержка в приобретении лекарств, медицинской реабилитации и лечения детей и молодежи из социально уязвимых семей.

Фонд проекта формируется за счет индивидуальных пожертвований через системы онлайн-платежей, которые затем используются для реализации таких начинаний, как «Добрый холодильник», «Продукты в подарок», благотворительный вещевой магазин в Ташкенте и Ташкентской области.

Рано Шодиева. Фото: Союз молодежи Узбекистана.

Координатор благотворительного проекта Mehrli qo‘llar Бахром Алимов рассказал об истории инициации проекта в 2017 году, когда группа небезразличных людей объединилась под названием «Саховат» для общей цели — оказывать поддержку уязвимым слоям населения и людям с инвалидностью. В августе 2018 года Mehrli qo‘llar был официально зарегистрирован Министерством юстиции в качестве проекта Центра молодежи и детей с ограниченным возможностями. Бахром Алимов привел несколько цифр деятельности проекта — за 2 года было привлечено 2,4 млрд сумов, из которых почти все было использовано в благотворительных целях.

Бахром Алимов. Фото: Союз молодежи Узбекистана.

Помимо благотворительной деятельности, центр также осуществил несколько проектов в сфере поддержки детей и молодежи с инвалидностью. Совместно с ННО «Шароит Плюс», на средства гранта Общественного фонда поддержки ННО при Олий Мажлисе, осуществляется проект по созданию ателье мод с привлечением и обучением шитью девушек с физической инвалидностью. В центре также организована сенсорная комната со специализированным оборудованием и специальной окружающей средой для детей с различными формами инвалидности.

В итоге были определены актуальные задачи на предстоящий год для достижении основной цели Центра — содействия в защите интересов слоев молодежи с разными формами инвалидности, их всемерная поддержка, создание равных возможностей в обществе, оказание правовой, психолого-педагогической помощи, а также осуществление благотворительной деятельности.

Как было отмечено организаторами пресс-конференции, детей и молодежь с инвалидностью необходимо учить «ловить рыбу», а не просто раздавать ее в рамках благотворительных акций. Несомненно, благотворительность является выражением доброты и милосердия, однако, если переусердствовать лишь благотворительным подходом к социальной поддержке людей с инвалидностью — мы можем превратить их в пассивных получателей, а не в активных инициаторов перемен в социальной сфере.

С другой стороны подход «Все в твоих руках» фокусирует наше внимание только на детях и молодежи с инвалидностью. Данный девиз подразумевает, что решение проблемы социальной инклюзии зависит только от самих людей с инвалидностью. Однако в условиях, когда наше общество продолжает дискриминировать детей и молодежь с инвалидностью, не обеспечивая их доступной средой, разумными приспособлениями и достаточной финансовой поддержкой, говорить, что «все в их руках», было бы, кажется, не очень правильно. Все в наших руках, в руках общества — создать для них равные возможности и принять их такими, какие они есть.