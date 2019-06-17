Где рекламироваться, если товар связан с кулинарией, домашним хозяйством или продуктами питания? Как общаться напрямую со своей целевой аудиторией и оставаться впереди своих конкурентов? Обо всем этом рассказывают эксперты Zira.uz — интернет-журнала о кулинарии, здоровом питании и уходе за домом.

Готовить в Узбекистане по-настоящему любят, а еда у нас возведена практически в культ. Мы сохраняем рецепты из интернета, придирчиво выбираем продукты и не перестаем удивлять друг друга своими большими и маленькими кухонными шедеврами. Но зарубежные рецепты не всегда учитывают особенности локального рынка, а иногда и наоборот, местный ассортимент продуктов не позволяет воплотить их в жизнь.





В 2017 году команда Afisha Media изменила ситуацию, запустив ориентированный на местный рынок сайт Zira.uz с разнообразными рецептами, советами, меню и колонками от экспертов. Его главное преимущество — все продукты, используемые в рецептах, можно найти в ближайшем супермаркете и на прилавках рынков.

Теперь Zira — это не только наиболее используемая специя в узбекской кухне, но и топовый по посещаемости кулинарный сайт в Узбекистане — сюда ежемесячно заходят более 165 тысяч человек, любящих готовить. А если добавить к этому более 58 тысяч подписчиков в Instagram и почти 20 тысяч читателей в Telegram, становится еще интереснее. Кажется, что Zira.uz собрала вокруг себя всех, кто интересуется кулинарией, ищет рецепты и готов покупать продукты для того, чтобы радовать своих близких.

Ежедневно на Zira.uz публикуются актуальные для текущего сезона рецепты. А каждую неделю на сайте выходят интересные статьи о здоровом образе жизни и уходе за домом. Кроме того, раз в неделю редакция делает обзоры новинок на полках магазинов с указанием цен и точек продаж. Акцент — на локальных продуктах, а это значит, что у рекламодателей есть отличная возможность нативно рассказать читателям сайта о своих продуктах, попав в самое ядро целевой аудитории.





Благодаря разнообразию форматов сайт Zira.uz может предложить сразу несколько вариантов рекламной интеграции продукта в материал. Наиболее удобный для заказчика формат — это обзор под ключ. В этом случае редакция сама подбирает подходящий для продукта формат обзора, находит рецепт, в который можно интегрировать продукт, и готовит блюдо на собственной кухне с привлечением команды операторов и монтажеров.

Заказчик получает готовый фоторецепт или видео в формате, привычном посетителям сайта и подписчикам в соцсетях. Рекламируемый продукт органично интегрирован в материал и наглядно демонстрируется в процессе съемки — таким образом, у читателя появляется возможность лично убедиться в его преимуществах. Средний охват рекламного видеоролика составляет 70 тысяч просмотров.





Также в зависимости от вида рекламируемого продукта редакция может посоветовать заказать видеорецепт, рецепт в фотографиях с пошаговым исполнением или наиболее экономичный вариант рекламы — текстовый рецепт с включением продукта в список ингредиентов. Более того, летом 2019 года на полках крупных супермаркетов и книжных магазинов появится печатный глянцевый журнал Zira с красочными разворотами и новыми видами рецептов и статей.

Сайт Zira.uz оценили уже не только тысячи людей, которые любят готовить, но и десятки местных брендов. Команда проекта успешно провела рекламные кампании техники от брендов LG и Artel, точек продаж Korzinka.uz и Makro, а также известных всем производителей Crafers, Mali, Spice Expert, Alokozay, «Маселко» и «Растишка».

Читатели Zira.uz любят и покупают для своего дома продукты, которые рекламирует сайт. Теперь каждый производитель сможет убедиться в этом и рассказать, почему именно их товар достоин внимания читателей.

Телефон отдела рекламы: (+998) 78−148−1415

Сайт: zira.uz

Instagram: @zirauz

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