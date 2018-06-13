Новая программа по профессиональной подготовке социальных работников запущена Национальным университетом Узбекистана и ЮНИСЕФ, сообщила пресс-служба Детского фонда ООН в Узбекистане.

Программа «Совершенствование образования и практики социальной работы в Узбекистане» будет выполняться в сотрудничестве с Министерством высшего и среднего образования Узбекистана и Колумбийским университетом Нью-Йорка.

«Наше общество сталкивается с новыми вызовами, которые требуют ответных мер, повышения потенциала специалистов-психологов и социальных работников, — заявила заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева. — Одна из ключевых областей, которая усилит социальную защиту — это развитие профессионалов в области социальной работы. Мы знаем, что во многих странах социальные работники помогают уязвимым семьям».

Программа объединит знания исследователей в сфере социальной работы и практикующих специалистов для развития профессии социального работника и защиты уязвимых групп населения.

Национальный университет Узбекистана в сотрудничестве с ЮНИСЕФ открыли кафедру социальной работы в 2017 году. Социальные работники узнают, как предотвращать разлучение детей с семьями без необходимости, оказывать поддержку уязвимым семьям и обеспечивать права каждого ребенка на семейную среду, а также защиту от насилия, жестокого и пренебрежительного обращения.