Генеральная прокуратура Узбекистана внесла представление хокиму Андижанской области Шухрату Абдурахманову за постановочную сцену с коттеджами для президента во время его визита в Андижан. «Газета.uz» писала, как работницы швейного предприятия были обмануты во время распределения жилья.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в представлении говорится о незамедлительном решении вопроса дисциплинарной ответственности виновных лиц и принятии мер по предотвращению подобных случаев.

Ведомство изучило доводы, изложенные в опубликованных в социальных сетях статьях, касательно вынуждения ряда женщин в городе Андижане даче интервью СМИ о якобы безвозмездно выделенных коттеджах.

В ходе изучения установлено, что для обеспечения нуждающихся лиц жильем, на массиве Ходжаабад Ходжаабадского района Андижанской области было возведено 592 коттеджа по 2 соток.

В феврале-марте ответственные лица хокимията области пообещали шести нуждающимся в жилье работницам швейного предприятия «Мустакиллик тикувчилик мажмуаси» (Хуршида Тиллаева, Муяссар Рахимова, Шохиста Бакирова, Хайринисо Эрматова, Зульфия Абдувалиева, Дильфуза Ходжиматова), что им будут выделены по одному коттеджу в качестве подарка президента.

31 марта, 3 и 16 мая по телеканалу «Узбекистан 24» при участии вышеназванных работниц продемонстрированы сюжеты о том, что им предоставлены коттеджи, куда они были заселены вместе с семьями 16 мая.

В ходе визита президента Шавката Мирзиёева одной из работниц — Дильфузе Ходжиматовой — подарен коттедж. Однако, после завершения визита, по требованию ответственных лиц хокимията остальные 5 работниц — Хуршида Тиллаева, Муяссар Рахимова, Шохиста Бакирова, Хайринисо Эрматова, Зульфия Абдувалиева — были выселены из коттеджей с обещанием выделить квартиры в строящихся четырехэтажных домах.

Впоследствии женщины обратились в ряд госорганов. Хуршида Тиллаева разместила в социальных сетях обращение о том, что они были обмануты хокимиятом области.

После их обращений, 22 мая со стороны «Мустакиллик тикувчилик мажмуаси» за счет их заработной платы и прибыли предприятия переведены первоначальные взносы для приобретения квартир в четырех этажных домах.

«Таким образом, изучение показало, что ответственные лица хокимията Андижанской области, пообещав пяти нуждающимся работницам предоставления коттеджей, добились дачи ими об этом интервью, заселили их в коттеджи в качестве хозяев, но в конечном итоге, не выделив им коттеджей, допустили притворность», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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