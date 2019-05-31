28 мая радио «Озодлик» опубликовало видеозапись, на которой 35-летняя Хуршида Тиллаева рассказывает, что 16 мая, накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область, она в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщила, что получила новое жилье от государства. После отъезда президента ее попросили освободить жилье.

Хуршида Тиллаева. Фото: Daryo.uz.

По словам женщины, в день приезда президента в область квартиры в новых коттеджах были выданы восьми местным жительницам, но после его отъезда шестерых попросили освободить жилье.

«Я думала, сколько лет мне понадобится на возведение дома. Я сейчас как во сне…произошло чудо. Очень красивый дом, все, о чем мечтает женщина, есть. Я очень рада, у меня появилось свое имущество. Тысячекратное спасибо нашему президенту. Несмотря на то, что мой отец покинул этот мир, у нас есть добрый отец [в лице Шавката Мирзиёева], который заботится о нас. Будем всю жизнь молиться [за него]», — сказала она в передаче телеканала «Узбекистан 24».

Хуршида Тиллаева заявила «Озодлик», что стала жертвой «постановки». «Как только президент уехал из Андижана, мне сказали, что у этого дома уже есть владелец и что мне выдадут жилье позже. Тогда я поняла, что оказалась жертвой „постановки“», — говорит она.

29 мая издание Kun.uz со ссылкой на слова Хуршиды Тиллаевой сообщило, что женщина намеревалась получить коттедж вместо двухкомнатной квартиры, за которое заплатило швейное предприятие «Мустакиллик», где она работает.

Своим видеообращением жительница махалли «Мустакиллик», дома которого попадают под снос в связи со строительством по поручению главы государства 70 девятиэтажных домов, хотела получить коттедж. Дом был выделен ее матери, а она прокомментировала получение жилья вместо нее, находясь в этом доме, пишет издание. Хуршида Тиллаева с двумя детьми проживает с мамой после развода.

Корреспондент Daryo.uz побеседовал с другой жительницей махалли, 30-летней Муяссар Рахимовой, которая после развода вернулась в родительский дом с тремя детьми. Она рассказала, что четыре месяца назад председатель Комитета женщин сообщила ей и нескольким другим женщинам, нуждавшимся в жилье, что им в качестве подарка президента будут выделены типовые дома.

Фото: телеканал «Узбекистан 24».

В апреле Муяссар Рахимова в интервью «Узбекистан 24» рассказала, что проработала в швейном цехе около восьми месяцев в две смены, а также подрабатывала в другом месте, чтобы купить дом на основе льготного кредита.

По данным Daryo.uz, женщине велели одеться в платье из адраса и красиво одеть своих детей к приезду президента, а после отъезда Шавката Мирзиёева ей сообщили, что типовой дом не будет предоставлен.

«Четыре месяца назад Манзура Пазлиддиновна (Юнусова, заместитель хокима и председатель комитета женщин Андижанской области — ред.) отвела 10 нуждающихся в жилье к тем типовым домам. Кроме меня среди них были Хуршида, Дильфуза Ходжиматова, Шохиста Бакирова, Зульфия опа, Хайринисо хола, Камолиддин ака. Тогда она сказала: «Это подарок президента. Мы только выполняем поручение. Дома не будут проданы, можете быть спокойны. Все трудности останутся позади. Вы получаете дома, попав в поле зрения падишаха», — рассказала Муяссар Рахимова.

По ее словам, в надежде получить собственный дом женщины продолжили работать на швейном предприятии «Мустакиллик», выпускающем нижнее и постельное белье, в выходные дни, чтобы заработать больше денег.

«Здесь я начала работать в октябре. Моя зарплата в среднем должна была составлять около 1 млн сумов, но в компьютер поступала половина. Когда мой ребенок заболел дважды, из-за безысходности мне удалось получить два раза по 200 тысяч и еще один раз 100 тысяч сумов. Остальная часть денег переводилась на оплату дома. Из-за настойчивых уговоров чиновников и своей радости я дала интервью телеканалу „Узбекистан 24“. Журналисты засняли, как мы работаем в цехе, и мои благодарственные слова рядом с выделенными домами», — сообщила Муяссар Рахимова.

В день приезда президента примерно в 8:00 жительниц собрали возле упомянутых домов, продолжила она. Манзура Юнусова предупредила их «не говорить лишнего, а просто поблагодарить президента». Замхокима Андижанской области, по ее словам, также сообщила, что при переезде может измениться номер дома.

Как отмечает Муяссар Рахимова, после проводов президента и возвращения домой специалист по кадрам швейного предприятия сообщила ей и другим, что домов не осталось. «Она сказала мне: „Я тоже сначала верила, что вам дадут дома. Но их, оказывается, нет. Вы были актрисами“. Я была в шоке. С тех пор не пропадает тревога. Оказывается, сложно жить без надежды», — приводит ее слова Daryo.uz.

Женщина рассказала о трудностях, которые она пережила, а также заявила, что ей предложили квартиру в многоэтажных домах, которые строятся рядом с типовыми коттеджами. Но она не соглашается. «Почему нас обманывали до сегодняшнего дня? Почему после посещения президента забрали дом?» — спрашивает Муяссар Рахимова.

Другая жительница махалли Шохистахон Бакирова рассказала, что восьмерых работниц швейного цеха отвезли в новые дома, куда они должны были переехать. Она тоже дала интервью. Но коттедж предоставили только Дильфузе Хожиматовой, чей дом посетил президент, а остальным пообещали квартиры.

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, президент Шавкат Мирзиёев, председатель комитета женщин Манзура Юнусова и Дильфуза Хожиматова. Фото: телеканал «Узбекистан 24».

В беседе с корреспондентом Daryo.uz Хайринисо Эрматова и Зулфия Абдувалиева также подтвердили, что их обманули, но не стали рассказывать детали.

Хокимият

Начальник пресс-службы хокимията Андижанской области Ботиржон Абдумаджидов сообщил «Газете.uz», что в одном доме в махалле «Мустакиллик» жили три семьи. Говоря о Хуршиде Тиллаевой, он отметил, что ее сестре и маме предоставили два коттеджа.

«Она дала интервью в доме своей матери. Ей самой выделили квартиру в доме, который еще не достроен. Уже внесен первоначальной взнос за жилье. Она хотела коттедж вместо дома, по этой причине записала видеообращение», — сказал представитель хокимията.

Глава пресс-службы отметил, что для знакомства с президентом выбрали Хуршиду Тиллаеву, потому что она является дочерью новой владелицы дома.

«Для интервью и знакомства с президентом решили выбрать молодую женщину, которая могла бы свободно излагать свои мысли. Она проживала в том доме, у нее было двое детей, поэтому показали ее. Других целей не было», — объяснил Ботиржон Абдумаджидов.

Разъяснение Комитета женщин

Фото: телеканал «Узбекистан 24».

Заместитель хокима и председатель комитета женщин Андижанской области Манзура Юнусова рассказала о планах по переселению жителей махалли «Мустакиллик», которые годами жили в обветшалых бараках или в арендуемом жилье, в новый поселок «27-летие независимости Узбекистана».

«Сейчас продолжается работа по переселению жителей, чьи дома попадают под снос. Создана рабочая группа из представителей хокимията, кадастра, махалли, коммунальных служб, которые раздали жителям карточки с номерами новых домов. Рабочий штаб переселяет жителей, согласных на переезд, в новое жилье», — сообщила она.

Во время изучения выявлено отсутствие у некоторых женщин прописки, постоянного места жительства или кадастровых документов.

«Если проводить оценку домов, которые планируется сносить, то выйдет очень маленькая сумма. Поэтому вместо сносимого дома предоставляется новый. Есть случаи, когда нет прописки, места постоянного проживания. Некоторые прибыли сюда невестами, другие покинули дом, выйдя замуж, но позже вернулись в родительский дом», — сообщила Манзура Юнусова.

Для решения проблем женщин на предприятии «Мустакиллик» при компании «Узпахтасаноат» был создан швейных цех. К работе привлекли безработных женщин, нуждающихся в жилье или улучшении материального положения. Всего трудоустроено почти 300 женщин, из которых 110 были в тяжелом социальном положении.

«Каждой открыли трудовую книжку. Изначально у них не было навыков швеи. Так как цех был при „Узпахтасаноат“, они начали с шитья фартуков и мешков. Вскоре их обучили профессии швеи. Позже получили заказ на постельное белье для больниц и детских садов. Затем поступил заказ на специальную одежду для организаций», — отметила замхокима области.

За шесть месяцев предприятие получило заказы на 3 млрд сумов и заработало около 800 млн сумов прибыли. 46 из 110 женщин, находящихся в тяжелом социальном положении, получили новое жилье. Цех в целях благотворительности перевел 530 млн сумов из прибыли за первоначальный взнос домов для 40 сотрудниц.

«Часть суммы удерживалась с зарплаты для дома. Это сделано, чтобы не было иждивенческого настроя. С каждой договаривались отдельно. Они должны были показать себя, работать для получения дома, а недостающую сумму покрывало предприятие. Работа была налажена в таком порядке. У кого-то удержали 2,5 млн сумов, у кого-то — 3 млн сумов», — разъяснила председатель комитета женщин.

Инжиниринговая компания «Кишлок курилиш инвест» занимается строительством 7 доступных четырехэтажных домов. В этих домах на основе льготных кредитов квартиры получили 46 женщин, из них 6 — на свои сбережения и другие источники финансирования.

Манзура Юнусова подтвердила, что Хуршида Тиллаева и Муяссар Рахимова являются работницами швейного цеха.

«Им каждый день предоставлялся бесплатный обед, бесплатный детский сад для детей. Из-за того, что они проживали внутри махалли, они не тратились на дорогу, и им удалось накопить деньги. По мере возможности мы оказывали им социальную помощь, в том числе в праздничные дни», — сказала она.

Хуршида Тиллаева и Муяссар Рахимова заключили договоры с «Кишлок курилиш инвест» весной и оплатили первоначальный взнос за квартиры в домах, которые будут сданы в эксплуатацию в сентябре. Первая получит двухкомнатную квартиру (сумма взноса — 12 млн сумов, включая средства, удержанные с зарплаты), поскольку у нее двое детей, а вторая с тремя детьми — трехкомнатную (14,7 млн сумов).

На массиве Хидирша площадью 54 га возведены 220 домов на две сотки. Махалля получила название «Мустакилликнинг 27 йиллиги». Фото: пресс-служба президента Узбекистана.

«Что касается Тиллаевой, то коттедж был выделен ее маме, у которой есть еще одна дочь и сын. У Тилляевой есть двое детей. Все они не живут в одном коттедже. Согласно постановлению президента, за снос одного дома выдается один дом. В этом случае ей не положен еще один коттедж. Чтобы она не оставалась на улице, был создан этот социальный проект со швейным цехом, накоплены средства, заключены соглашения и выделены квартиры», — отметила Манзура Юнусова.

Председатель областного комитета женщин отметила, что Муяссар Рахимова действительно претендовала на коттеджи, но взяла на имя своего мужа. «Они жили в гражданском браке, и она взяла дом на имя своего мужа. После того, как они разошлись в ноябре, ее муж со своей мамой переехали в новый дом. Чтобы она не осталась на улице, мы помогли ей заключить соглашение с „Кишлок курилиш инвест“ в феврале на покупку квартиры», — рассказала она. («Газете.uz» не удалось связаться по телефону с Муяссар Рахимовой, чтобы получить комментарий)

Манзура Юнусова подтвердила, что женщин действительно отвозили в новые дома и сообщали, что «это все для них». «Мы попросили „Уздарьетранс“ (бывшее Узбекское агентство автомобильного транспорта — ред.), чтобы они организовали транспорт и отвезли наших сотрудниц в новые дома. Сказали, что это все строится для них. Мы сделали так, чтобы смотивировать их», — отметила представитель хокимията.

Замхокима Андижанской области сообщила, что сотрудницы перешли на работу в частное текстильное предприятие Feruzbek Teks, которое находится на территории нового поселка с коттеджами. Работница отдела кадров пытается мотивировать женщин работать усерднее и обещает им потенциальный переезд в коттеджи при усердной работе, что стало причиной заблуждения жительниц махалли, заявила председатель комитета женщин.

Замхокима области отметила, что соглашение со строительной компанией и женщинами было заключено во время работы в первом цехе — «Мустакиллик».

По ее словам, Шохиста Бакирова также получила двухкомнатную квартиру, у нее есть соглашение с «Кишлок курилиш инвест».

Говоря о платьях из адраса, глава областного комитета женщин заявила, что сама дарила одежду в качестве подарка. «Кроме того, да, я с ними часто говорила о правилах этикета, как правильно себя вести, поскольку приезжал важный гость», — объяснила она.

Манзура Юнусова рассказала, что постановлением Кабинета Министров №285 от 12 апреля 2018 года утверждено положение об обеспечении доступными благоустроенными домами женщин, находящихся в тяжелом социальном положении, в том числе женщин с инвалидностью, малообеспеченных матерей, воспитывающих детей в неполной семье и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В рамках адресной территориальной программы женщины, подавшие заявления, получают доступные благоустроенные жилые дома. В этом году планируется обеспечить жильем 300 женщин.

«Это другая программа. Есть еще одна программа, по которой администрация президента выделяет средства для обеспечения жильем инвалидов. Но чтобы не ждать республиканских денег, мы с помощью хокимов района и области в целях социальной поддержки женщин, чьи дома идут под снос, создали при „Узпахтасаноат“ на законных основаниях текстильный цех», — сказала она.

Основная цель программы — обучить женщин навыкам, трудоустроить и через работу обеспечить их жильем, подчеркнула Манзура Юнусова.