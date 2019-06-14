1 сентября на территории Cambridge Residence от Murad Buildings открывается международная школа Cambridge International School. В мае стартовал набор детей от 2 до 14 лет.

6 июня в отеле Hyatt Regency Tashkent прошла первая открытая презентация для родителей. Помимо знакомства с руководством компании, гости мероприятия смогли посетить семинар по кембриджской образовательной программе от академического директора CIS Маргарет Райт и встретиться с восьмикратным Ironman из Казахстана Алексеем Сидоренко.





Генеральный директор компании CIS Education Group Ильдар Нафиков подчеркнул, что с появлением Кембриджской международной школы в регионе детям не нужно будет уезжать далеко от дома, чтобы получить классическое английское образование, погрузиться в международную среду и воспользоваться всеми привилегиями, которые дает свободное владение иностранным языком.





«На фоне больших преобразований в Узбекистане компания Murad Buildings заметила большой спрос на современные школы и детские сады. Поэтому мы задумали проект, который включал в себя не только жилые дома, но и большую современную школу и детский сад, а также коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Для реализации наших идей мы начали сотрудничать с компанией Cambridge International School и предложили ей открыть школу в жилом комплексе Cambridge Residence со всей инфраструктурой внутри. В комплексе расположены супермаркет, фитнес-центр, аптека, ресторан, кондитерский дом, и, конечно же, международная школа Cambridge International School и английский детский сад. Были привлечены высококвалифицированные зарубежные эксперты, которые помогли адаптировать проект под международные стандарты. Я горжусь тем, что в Узбекистане появилась еще одна школа мирового уровня, где дети будут получать достойное образование», — прокомментировал Мурад Назаров, основатель компании Murad Buildings.





Уже сейчас можно записаться на ознакомительный тур, увидеть современные здания кампуса, построенные в классическом стиле на закрытой охраняемой территории проекта «Город в городе» Cambridge Residence в Алмазарском районе.

Проект включает в себя 11 пятиэтажных домов из 220 квартир. Все жилые дома построены по современным, инновационным технологиям с использованием импортных, высококачественных материалов. Для удобства и комфорта родителей и детей проектом были предусмотрены отдельные здания для детского сада и школы с просторными игровыми и спортивными площадками. Внутри зданий большие пространства выделены под исследовательские лаборатории, классы прикладного и эстетического искусства, библиотеки и досуга.





Cambridge International School

Телефон: (+998) 90−348−45−40

Сайт: ciseducationgroup.com

Murad Buildings

Телефон: (+998) 71−200−88−22

Сайт: mbc.uz

E-mail: info@mbc.uz

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