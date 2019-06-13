Фотожурналист и активист Тимур Карпов в четверг опубликовал видеообращение к правительству Узбекистана, в котором заявил, что спустя три месяца после подачи документов на заграничный паспорт получил справку, где сказано что выдача загранпаспорта ему «нецелесообразна».

"Власти Узбекистана делают очень громкие заявления, говорят красивые слова, но их поступки прямо противоречат их заявлениям", — отметил он в обращении.

«На сегодняшний день журналисты, активисты, правозащитники по-прежнему подвергаются преследованию — их прослушивают, за ними следят, задерживают, им всячески мстят. Политзаключенные, которых выпустили в 2016—2017 годах, до сих пор не могут получить реабилитацию», — сказал он.

«Мое обращение к правительству Республики Узбекистан: прекратите ограничивать свободу», — заявил Тимур Карпов.

Вечером на Facebook-странице руководителя Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана Комила Алламжонова появилась запись о том, что он принял Тимура Карпова, чтобы обсудить возникшую проблему.

Предприняты шаги, «чтобы решить эту проблему с соответствующими государственными органами. Так что Тимур уже завтра сможет обратиться в паспортный стол Яшнабадского района столицы и после оформления соответствующих документов получить загранпаспорт в установленном порядке и сроки», отметил Комил Алламжонов.

Он во второй раз за день публично заявил, что «все журналисты, блогеры и другие творческие сотрудники масс-медиа нашей страны находятся под надежной защитой Агентства информации и массовых коммуникаций. Мы всегда готовы их поддержать и оказать содействие».