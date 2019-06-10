В специализированной школе-интернате по иностранным языкам имени Исхокхона Ибрата в Намангане открылось представительство филиала Французского альянса в Ташкенте, сообщило ИА «Дунё».

В церемонии открытия, прошедшей в рамках международного форума Invest in Namangan (7−8 июня), приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов, посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев, глава филиала Французского альянса в Ташкенте Шоазим Миноваров, а также руководство хокимията Наманганской области.

В школе также открыты лингафонный кабинет и библиотека французского языка. Планируется наладить онлайн-курсы для учеников школы с французскими преподавателями и стажировку преподавателей французского языка во Франции и в филиале Французского альянса в Ташкенте.

Французский альянс в Ташкенте был открыт летом 2015 года и ведет деятельность по обучению французскому языку.