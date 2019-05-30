Бюро принудительного исполнения (БПИ) прокомментировало ситуацию вокруг выставления двух ресторанов сети Caravan Group на аукцион.

Решениями Ташкентского межрайонного экономического суда (от 20 ноября 2018 года, 16 января, 28 января и 5 марта 2019 года) с ООО Kreative Studio Caravan, ООО Protekt Konsalt, ООО Caravan Group и ООО Karavan Art взыскано в пользу банка «Асака» 15,5 млрд сумов, «Капиталбанка» — 3,7 млрд сумов и в пользу государства — 77,2 млн сумов.

Взыскание кредитной задолженности обращено на залоговое недвижимое имущество общей стоимостью 21,6 млрд сумов, расположенное по адресу: Мирзо-Улугбекский район, улица Шуртепа, дом 253 и Яккасарайский район, улица Абдуллы Каххара, дом 25, а также здания и сооружения на территории Ходжикента в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Как отмечает БПИ, после возбуждения исполнительного производства для добровольного исполнения предприятиям-должникам был предоставлен срок до 15 дней.

«Руководители предприятий были уведомлены в установленном порядке, копии исполнительных решений переданы им своевременно. Также лично Т. Мусину (Тимур Мусин — основатель сети Caravan Group — ред.) сотрудниками БПИ были даны разъяснения о сути исполнительных действий», — говорится в заявлении бюро.

Требования исполнительных документов в добровольном порядке не были выполнены, сообщает БПИ. В связи с этим государственные исполнители выполнили «принудительные исполнительные действия».

«Претензии руководителя предприятия-должника на действия сотрудников бюро некорректны, так как БПИ лишь осуществляет строгое обеспечение принудительных исполнительных действий в отношении предприятий-должников, действуя исключительно в рамках судебного решения», — подчеркнуто в заявлении.

В ходе принудительных исполнительных действий наложен арест на здания и сооружения, расположенные по адресу: Яккасарайский район, улица Абдуллы Каххара, дом 25 (ресторан Chelsea ARMS стоимостью 4 млрд сумов) и на территории Ходжикента в Бостанлыкском районе Ташкентской области (ресторан Cinara`s, 6 млрд сумов).

Эти рестораны выставлены на электронные аукционные торги 14 мая. По данным БПИ, руководителям предприятий-должников об этом были направлены уведомления. Аукционные торги намечено провести 13 и 14 июня.

Исполнительные действия по обеспечению исполнения судебных решений продолжаются.

Ранее Тимур Мусин на своей странице в Facebook рассказал, что один из ресторанов сети посетили «представители секторальной группы» по району.

«…В наш ресторан нагрянула „весьма представительная группа“ из 9 человек. Ничего не объяснив, не предъявив никаких документов, в довольно настойчивой (я бы даже сказал грубоватой) форме потребовали впустить их в заведение. И только после неоднократных просьб представиться и назвать цель визита, один из них заявил, что его зовут Шерзод, не предъявив при этом никакого удостоверяющего личность документа», — написал Тимур Мусин.

Впоследствии представителям ресторана удалось выяснить, что с проверкой заведение посещает Яккасарайская налоговая инспекция.

«Почему так называемая „мониторинговая“ группа, усиленная представителями СЭС и пожарной службы, в сопровождении телекамер приходит к нам без предусмотренного законом обязательного письменного согласования с аппаратом бизнес-омбудсмена? Если они занимаются мониторингом проблем, то почему съемочная группа телеканала НТРК, не спрашивая разрешения, пыталась вести видеосъемку», — задается вопросами предприниматель.

Государственный налоговый комитет 30 мая заявил, что заместитель начальника налоговой инспекции Яккасарайского района Шерзод Таслимов состоял в рабочей группе, посетившее «предприятие общественного питания».

«Группа не имеет права на проверку, она проводит изучение существующих проблем во всех махаллях, препятствующих дальнейшему благоустройству и социально-экономическому развитию региона, и собирает предложения», — говорится в заявлении.

ГНК отметил, что в случае незаконного вмешательства своих сотрудников в работу предприятий или незаконной проверки готов реагировать жестко и защищать права бизнеса.

Тимур Мусин заявил о намерении провести встречу руководства сети ресторанов с представителями СМИ и блогерами для обсуждения «наболевших вопросов, связанных с взаимоотношениями между бизнес-сообществом, госорганами, медиа-сектором».