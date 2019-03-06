Проект закона, включающий усиление ответственности за жестокое обращение с животными, принят в первом чтении Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана 5 марта, сообщили «Газете.uz» в Обществе защиты животных «Mehr va Oqibat». Негосударственная некоммерческая организация внесла соответствующее предложение депутатам, которые выступили с законодательной инициативой.

Законопроект предусматривает, в частности, обновление статьи 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Сейчас жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных влекут наложение штрафа от 0,5 до 2 МРЗП.

Статью 111 предлагается изложить в следующей редакции:

«Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, или совершенные в присутствии несовершеннолетнего, — влечет наложение штрафа от 10 до 15 МРЗП. Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, либо вовлечение несовершеннолетнего к участию в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, — влечет наложение штрафа от 15 до 30 МРЗП или административный арест до 15 суток".

Существенное усиление ответственности за жестокое обращение с животными, надеются зоозащитники, станет действенной мерой профилактики подобных правонарушений.

Создание законопроекта в Олий Мажлис имеет долгую историю — ОЗЖ «Mehr va Oqibat» начали работать над ужесточением законодательства, защищающего животных, в 2013 году.

Общество организовало три круглых стола по обсуждению улучшения законодательства в сфере защиты животных с участием депутатов Олий Мажлиса, министерств внутренних дел, здравоохранения, высшего и среднего специального образования в 2014—2016 годах. За пять лет проведено не менее двух десятков встреч с депутатами и сенаторами по вопросам усиления санкций за правонарушения, связанные с негуманным обращением с животными.

«Сегодня по статье 111 КоАО за жестокое обращение с животными предусматривается штраф от 0,5 до 2 МРЗП. На мой взгляд, это наказание несоразмерно причиненному вреду. Более того, граждане, чьи животные пострадали, нередко сами становятся „обвиняемыми“ ввиду встречных заявлений. Ужесточение наказания однозначно послужит профилактикой подобных правонарушений, но это вынужденная мера. Нам важно донести до людей, что животные — такие же жители планеты, они тоже испытывают боль, страх и другие чувства. Мы сторонники мирного решения этого вопроса, поэтому проводим профилактические беседы среди школьников», — прокомментировал законодательную инициативу «Газете.uz» председатель исполнительного комитета ОЗЖ «Mehr va Oqibat» Тимур Арипов.