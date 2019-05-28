Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства бывшему губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Ранее Михаил Саакашвили подал обращение на имя Владимира Зеленского по возвращению ему украинского гражданства, которого он был лишен в 2017 году указом бывшего главы Украины Петра Порошенко.

В феврале 2018 года Михаил Саакашвили был выслан из Украины.