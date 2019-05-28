Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства бывшему губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее Михаил Саакашвили подал обращение на имя Владимира Зеленского по возвращению ему украинского гражданства, которого он был лишен в 2017 году указом бывшего главы Украины Петра Порошенко.
В феврале 2018 года Михаил Саакашвили был выслан из Украины.
Анвар Бабакулов
Красавчик Зеленский.
Хуршид Хашимов
Это посланый большой привет Порошенко
Albert Sharafutdinov
Ну и чудно. Такие люди нужны любому государству, которое борется с коррупцией и не смотрят на то, “а понравится ли это старшему брату“