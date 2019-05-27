Главный тренер футбольного клуба АГМК Мирджалол Касымов решил покинуть свой пост. Об этом 48-летний специалист заявил после поражения от ташкентского «Пахтакора», сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

Поражение алмалыкского клуба от «Пахтакора» в 10-м туре Суперлиги (4:1) стало четвертым за последние пять матчей. Мирджалол Касымов сообщил, что его команде не удается демонстрировать стабильную игру.

«Это не первая игра, когда мы не можем выступить успешно в первом тайме. В некоторых домашних встречах, а также на выезде у нас не идет игра в первом тайме. Более того, во многих матчах мы пропускаем гол за 15 минут до конца встречи. Это показывает и статистика. Сегодня „Пахтакор“ одержал заслуженную победу. Почему-то нам не удается демонстрировать стабильную игру. Прошу у руководства [отправить меня] в отставку», — сказал он в послематчевой пресс-конференции.

Чемпионат Узбекистана по футболу стартовал 8 марта и проходит в два круга (26 туров). В этом сезоне участвуют 14 клубов. По итогам 10 туров АГМК занимает 12 место с 7 очками, в первой тройке идут «Пахтакор» (26), «Локомотив» (21) и «Сурхан» (18).

Мирджалол Касымов возглавлял АГМК с декабря прошлого года.