Внедрение в Узбекистане декларирования доходов государственными служащими тесно связано с вопросом обеспечения социальных гарантий для них. Об этом «Газете.uz» на медиа-форуме Международного пресс-клуба в понедельник сообщил заместитель министра юстиции, ректор Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) Есемурат Каньязов.

«Это должно идти в рамках административной реформы, когда мы создадим социальную базу для госслужащих, которая будет регламентировать социальный пакет, прием на работу, увольнение с нее. Без решения этого вопроса, на мой взгляд, вводить декларирование дохода не совсем правильно», — сказал он.

Есемурат Каньязов.

Законопроект «О государственной службе» обсуждается уже 10 лет, но принятие документа никак не удавалось довести до конца, отметил Есемурат Каньязов. Замминистра ожидает, что закон будет принят в следующем году.

«Но никакие сроки не могут быть выше объективной реальности. Нужны гарантии госслужащим, чтобы они работали уверенно, чтобы социальный пакет был достаточным, тогда к ним можно будет применять такие требования», — подчеркнул замминистра юстиции.

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Бахром Кобилов отметил, что закон коснется в том числе и сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, которые также будут обязаны декларировать свои доходы и расходы.

«Это предусмотрено также государственной программой по противодействию коррупции и Стратегией действий [по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах]. В проекте закона есть глава, которая предусматривает декларирование доходов государственных служащих, в том числе сотрудников правоохранительных и контролирующих органов», — сообщил он.

В проекте закона «О государственной службе», о разработке которого «Газета.uz» писала ранее, предлагается, что госслужащие обязаны ежегодно представлять декларацию об имуществе, сведения о своих доходах и расходах, а также декларацию об имуществе, доходах и расходах членов своей семьи, включая родителей, супругу (супруга) и детей (в том числе усыновленных).

Непредоставление или представление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе в случае, если представление таких сведений обязательно, может быть основанием для прекращения госслужбы.