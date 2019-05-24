Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 мая принял вновь назначенного посла США Даниэля Розенблюма, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр пожелал послу успехов в его миссии.

В ходе беседы обсуждены перспективы углубления узбекско-американских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года и переговоров на высшем и высоком уровнях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Ранее посольство США в Узбекистане опубликовало видеозапись с приветственной речью посла Даниеля Розенблюма.