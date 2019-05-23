Зохиджан Зияев указом президента от 20 мая назначен заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по статистике по информационно-коммуникационным технологиям и информационной безопасности, сообщила пресс-служба Госкомстата.

Он окончил Ташкентский университет информационных технологий в 2007 году, продолжил учебу в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций в 2010 году. В прошлом году окончил Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

В 2010—2012 годах работал в компании «Узбектелеком», в 2012—2015 годах — начальником управления Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий. Занимал должность начальника управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций с 2015 по 2017 годы.

До назначения в Госкомстат занимал разные должности в Кабинете Министров Узбекистана.