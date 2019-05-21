Проходящие майские выборы председателей (аксакалов) сходов граждан уже называют самыми прозрачными, свободными и демократическими. Автор статьи попытался собрать информацию, как прошли выборы в махалле «Баёт» Мирабадского района Ташкента.

С 1980-х годов в махаллю «Баёт» (бывшая «Матонат») начали массово переселяться семьи слепых и слабовидящих людей. Эта махалля считается самой удаленной от центра города и находится вблизи рынка «Куйлюк». В конце 1970-х годов за счет бюджета Общества слепых здесь были построены девять четырехэтажных домов специально для постоянного проживания людей с инвалидностью по зрению. Для удобства жителей с нарушением зрения здесь также было построено десятое здание, предназначенное для предприятия слепых и слабовидящих людей по производству щеток и картона, а также детский сад для их детей.

В народе махаллю «Баёт» именуют «махаллей слепых» потому, что из более 1300 жителей свыше 160 составляют люди с нарушением зрения. В настоящее время в махалле проживают 110 слепых и слабовидящих семей. В связи с тем, что слепые составляют значимую часть населения махалли, жители всегда избирали аксакалом незрячего или слабовидящего человека, который был непосредственно знаком с ситуацией и проблемами граждан схода.

На прошедших 16 мая выборах председателя впервые в истории махалли был избран человек, не имеющий инвалидности по зрению. В беседе с автором многие слепые и слабовидящие жители махалли указали на нарушения требований новой редакции закона «О выборах председателя (аксакала) схода граждан».

Кандидаты от махалли были сняты районным хокимиятом

В начале апреля рабочей группой махалли «Баёт» по организации и проведению выборов были выдвинуты четыре кандидата на должность председателя (аксакала). Впоследствии один из выдвиженцев снял свою кандидатуру, а остальные три кандидата были представлены соответствующей комиссии для согласования с хокимом Мирабадского района за 10 дней до выборов. Двое из трех кандидатов являлись лицами с инвалидностью по зрению.

Ёдгор Раджаметов со второй группой инвалидности по зрению родился и вырос в махалле «Баёт», имеет высшее образование, по специальности — экономист. Несмотря на молодой возраст (30 лет), Ёдгор Раджаметов тщательно готовился к выборам и выступил со своей предвыборной программой из восьми пунктов по улучшению уровня жизни населения махалли. В связи с этим многие граждане схода оказали ему доверие и поддержали его кандидатуру на должность аксакала. Также была выдвинута кандидатура Хасана Ахмедова (1958 г. р.) с первой группой инвалидности по зрению, который уже работал в качестве председателя махалли — с 2011 года.

В списке кандидатов также фигурировала Зухра Камалхужаева. Все кандидаты прошли необходимое собеседование с хокимом района. Однако за два дня до выборов жители махалли узнали, что два кандидата без объяснения причин не оказались в списке претендентов на должность аксакала. Осталась единственная кандидатура — Зухры Камалхужаевой.

Автор попытался выяснить, по каким причинам представленные в хокимият кандидатуры Ёдгора Раджаметова и Хасана Ахмедова не были допущены до выборов. Согласно статье 16 вышеупомянутого закона, хоким района рассматривает документы кандидатов и направляет соответствующим комиссиям свои обоснованные заключения по данным кандидатам для последующей передачи рабочим группам. Председатель избирательной комиссии махалли «Баёт» Феруза Юнусова сообщила, что не располагает такой информацией и попросила связаться с рабочей группой и обратиться в хокимият Мирабадского района.

Оба не прошедших согласование в хокимияте кандидата — Ёдгор Раджаметов и Хасан Ахмедов — не получили никакого обоснованного заключения районного хокима о причинах несогласования их кандидатур. Граждане махалли предполагают, что кандидатура Ёдгора Раджаметова могла быть снята хокимиятом вследствие его молодого возраста. Хасан Ахмедов в возрасте 61 года также не был допущен к выборам. По другим предположениям, оба кандидата не были согласованы вследствие наличия у них инвалидности по зрению.

13 мая жители махалли неожиданно узнали, что кандидатура Нилуфар Машраповой, ранее не выдвигавшейся рабочей группой махалли, была предложена со стороны хокимията. Нилуфар Машрапова, не имеющая инвалидности по зрению, работала в махалле в качестве советника с 2011 года по 15 апреля 2019 года, когда по своему желанию уволилась с работы. Житель махалли «Баёт», пожелавший остаться неназванным, выразил предположение, что под воздействием хокимията Нилуфар Машрапова не могла не согласиться с решением о своем участии в выборах, спущенным сверху.

Несоблюдение принципов гласности и альтернативности

По закону, после получения заключения хокима района рабочая группа не позднее чем за пять дней до выборов должна вывесить информацию о согласованных кандидатах в здании схода граждан и в гузарах.





Стенд «Кандидаты» в здании схода граждан махалли «Баёт», 17 мая 2019 года. Фото автора.

К тому же, согласно статье 5 закона, информация о согласованных кандидатах, их выдвижения, дате и месте проведения выборов должна размещаться на официальном вебсайте Совета по координации деятельности органов самоуправления граждан города Ташкента не позднее чем за пять дней до выборов.

По словам очевидцев, в здании махалли «Баёт» была вывешена информация только об одном кандидате — Зухре Камалхужаевой. На вебсайте Совета по координации органов самоуправления также можно были найти информацию лишь об этой кандидатуре.

Скриншот страницы сайта toshkent.mahallakengashi.uz с информацией о кандидатах в махаллинских сходах Мирабадского района Ташкента (по состоянию на 20 мая 2019 года).

На сайте невозможно узнать, сколько всего кандидатов было выдвинуто рабочей группой в махалле «Баёт», сколько кандидатур было согласовано и допущено до выборов, кто снял кандидатуру и по каким основаниям. Таких требований нет в законе, равно как и указаний на то, каким образом и какой орган может снимать кандидатуры и каков должен быть порядок отражения данного процесса на вебсайте для информирования общественности.

Принцип альтернативности гласит, что выборы председателя (аксакала) схода граждан должны осуществляться с выдвижением двух или более кандидатов. Несмотря на то, что в выборах председателя махалли «Баёт» участвовали два кандидата: — Н. Машрапова и З. Камалхужаева, гражданам схода не была предоставлена возможность альтернативного выбора своих кандидатов с инвалидностью по зрению. В связи с этим 14 мая на внеочередном заседании избирательной комиссии, что зафиксировано протоколом, 41 представитель, имеющий право на участие в выборах, совместно с активистами махалли потребовали от Мирабадского хокимията включить кандидатуры Ё. Раджаметова и Х. Ахмедова в избирательный бюллетень.

Кроме обращения в хокимият Мирабадского района, несколько граждан махалли обратились с официальным заявлением в прокуратуру Ташкента. В заявлении они попросили оказать содействие в проведении выборов аксакала на основании принятого законодательства и при соблюдении принципов справедливости и открытости. Активисты махалли также обратились в народную приемную президента Узбекистана в Ташкенте, где также призвали восстановить право граждан махалли на свободное волеизъявление.

Нарушения во время проведения выборов председателя

По словам жителей, помимо недопущения их кандидатов к участию в выборах, сам порядок и процесс проведения выборов сопровождался грубыми нарушениями. Несмотря на требования, указанные в протоколе внеочередного собрания избирательной комиссии махалли, утром 15 мая представители Мирабадского хокимията совместно с главами домов начали раздавать бюллетени, в которых не значились их кандидаты. Из-за игнорирования хокимиятом поставленных требований и отсутствия всяческих официальных обоснований снятия двух кандидатур с нарушением зрения, многие представители, имеющие право на участие в выборах, отказались даже получать бюллетень и участвовать в подобных «выборах».

По закону выборы председателя признаются состоявшимися, если в выборах приняли участие не менее двух третей представителей граждан от дворов, жилых домов, улиц. Таких представителей, имеющих право голоса, в махалле «Баёт» насчитывалось 67 человек — не менее 12% от общего числа граждан. То есть в выборах должны были принять участие минимум 45 представителей схода граждан, чтобы можно было признать выборы состоявшимися. Однако в связи с тем, что многие представители не изъявили желание участвовать, по приблизительным подсчетам активистов махалли только около 15 представителей приняли участие в выборах 16 мая.

Жители махалли «Баёт» сообщили, что в день голосования в целях повышения явки представителей махалли, работники органов внутренних дел в форме начали ходить по домам и развозить представителей на служебной машине до места голосования. Более того, по словам жителей, представители хокимията также распространяли заведомо ложную информацию, что недопущенные кандидаты Ё. Раджаметов и Х. Ахмедов будут допущены к выборам.

В гузаре махалли «Баёт» существуют все условия для проведения выборов. Есть зал, вмещающий около 70 человек, в котором ранее проводилось голосование на всех выборах депутатов Олий Мажлиса, а также голосование на выборах президента в 2016 году. Интересен также тот факт, что на сайте Совета по координации органов самоуправления в разделе информации о З. Камалхужаевой местом и датой проведения выборов указано: ул. Бадахшон, дом 22 — гузар махалли «Баёт» 16 мая в 16:00.

Тем не менее, незадолго до выборов местом проведения было объявлено здание школы музыки и искусства в соседней махалле «Парвона». В день выборов место проведения голосования неожиданно меняется еще раз — на Дом культуры в махалле «Баратхужа». По информации свидетелей, 16 мая в здание Дома культура махалли «Баратхужа» были также приглашены преподаватели и другие лица, которые не имеют права на участие в выборах аксакала наравне с представителями махалли «Баёт».

Инвалидность по зрению — не барьер для кандидата на должность аксакала

Может сложиться впечатление, что Ёдгор Раджаметов и Хасан Ахмедов не были допущены к выборам вследствие их инвалидности по зрению, по крайней мере, пока нет официальных причин несогласования их кандидатур. Статья 7 закона гласит, что граждане Республики Узбекистан обладают равным избирательным правом «независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». При этом какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в выборах аксакала запрещаются.

В выборах председателя (аксакала) схода граждан не могут участвовать только граждане, признанные судом недееспособными. Нарушение зрения, также как и нарушения слуха или физические нарушения функций организма, не могут служить основанием для недопущения человека к участию в выборах аксакала. Инвалидность по зрению, в отличие от умственных или психических заболеваний, не влечет за собой недееспособность. Незрячие и слабовидящие люди обладают равными правами избирать и быть избранными.

Согласно статье 31 закона «О выборах председателя (аксакала) схода граждан», предусмотрена ответственность вплоть до уголовной за нарушение законодательства о выборах председателя (аксакала) схода граждан.

Учитывая случаи нарушений в порядке и процессе проведения выборов аксакала в махалле «Баёт», выявленных во время изучения на месте с жителями махалли, необходимо провести тщательную проверку соответствия организации избирательного процесса требованиям закона.

Люди с инвалидностью очень мало представлены в политической жизни нашей страны. Например, невозможно назвать ни одного депутата Олий Мажлиса, который бы относился к категории лиц с инвалидностью и активно поднимал вопросы и проблемы людей с инвалидностью в Узбекистане на парламентском уровне. В условиях ограниченности участия людей с инвалидностью в политической и общественной жизни страны нельзя отнимать право участия таких людей в выборах на уровне органов самоуправления.

В 2009 году Узбекистан подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов, но до сих пор ее не ратифицирофал. Статья 29 конвенции обязывает государства-участников гарантировать людям с инвалидностью право и возможность голосовать и быть избранными и «эффективно и всесторонне участвовать, прямо или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с другими». Государство должно активно способствовать созданию условий и поощрять их участие в государственных делах без дискриминации на основе инвалидности.

Тем не менее, на практике в махалле «Баёт» все происходит наоборот. Если люди с инвалидностью полностью потеряют доверие к институту махалли, это будет идти вразрез со стараниями и активной политикой президента Шавката Мирзиёева по социально-экономическому и инклюзивному развитию нашей страны.

Автор не смог связаться с рабочей группой по проведению выборов председателя схода граждан, чтобы получить комментарии.

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