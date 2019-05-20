Часто, задумываясь о постройке того или иного здания, многие хотят создать проект мечты, однако сталкиваются с множеством трудностей. Например, с проблемой воплощения идей в реальность, отсутствием современных решений на местном рынке или дороговизной их импорта из-за рубежа.

Во время строительного бума рынок нуждается в компаниях с современными разработками. Компания Benkam Alu Architects позволяет реализовать смелые фасадные решения по любому индивидуальному эскизу или нестандартным задумкам архитекторов.

Benkam Alu Architects — это молодая компания, которая динамично развивается и занимается проектированием и производством систем из алюминиевого профиля. Организация также является крупнейшим в Узбекистане дистрибьютором профилей в Россию, страны Европы и Америки.

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Фасадная система — это система облицовки фасадов и кровли зданий, которая предназначена для защиты поверхностей от внешнего воздействия.

Благодаря удачному соотношению цены, качества, архитектурных возможностей и эксплуатационных характеристик, фасадные системы Benkam Alu Architects — отличный выбор в вопросах реконструкции, капитального ремонта и строительства домов.

Преимущества фасадных систем Benkam Alu Architects:

фасады хорошо защищают от холода и шума, не препятствуют проникновению света и обеспечивают необходимый уровень вентиляции;

конструкции могут дополняться солнцезащитной системой;

фасады из стекла не дают теплу уходить наружу и экономят затраты на электричество и отопление;

в зависимости от применяемого материала, такие системы можно использовать до 50 лет, и они не потребуют ремонта или реставрации;

благодаря алюминиевым профилям можно изменять угол и наклон конструкции, то есть создавать разнообразные сложные поверхности.

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Benkam Alu Architects предоставляет следующие фасадные конструкции в зависимости от вида крепления:

Опорно-ригельные и стоечно-ригельные: эти фасадные системы получили наибольшее распространение как наиболее универсальные и простые. Они состоят из вертикальных и горизонтальных элементов, образующих каркас фасада. С полуструктурным остеклением: на лицевой поверхности этой системы виден только один тип профиля — вертикальный или горизонтальный. Прижим с декоративным элементом в зависимости от архитектурного решения. Шов между стеклопакетами заполнен специальным погодоустойчивым герметиком. Со структурным остеклением: для структурной системы характерно полное отсутствие видимых наружных алюминиевых элементов. Благодаря этому достигается эффект сплошной стеклянной стены, придающий зданию неповторимый современный вид.

ЖК Huvaydo

Все эти качества успело оценить множество застройщиков, которые уже доверились компании Benkam Alu Architects. Среди них есть такие проекты, как ТРЦ Compass и Eski Shahar, а также ЖК Huvaydo.

Benkam Alu Architects занимаются проектированием не только фасадных систем, но и оконных, дверных, а также раздвижных конструкций.

Более подробную информацию о компании Benkam Alu Architects и ее услугах можно получить по телефону: (+998) 78−150−61−61.

Посмотреть готовую продукцию можно в официальных шоурумах и Imzo и дилерских сетях Akfa, позвонив по телефону: (+998) 71−203−00−00.

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