Президент Шавкат Мирзиёев 3 апреля провел совещание по выполнению пяти инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи и повышения занятости женщин, сообщила пресс-служба главы государства.

Инициативы были выдвинуты президентом в феврале во время поездки в Сырдарьинскую область. Они предлагают:

Усиление интереса молодежи к музыке, художествам, литературе, театру и другим видам искусства; Охват молодежи спортом, создание необходимых условий для этого условий; Организацию эффективного использования населением и молодежью компьютерных технологий и интернета; Повышение духовности молодежи, широкую пропаганду чтения; Обеспечение занятости женщин.

По каждой инициативе разработан проект программы мер, реализация которых намечена в 2019—2020 годы.

Проект программы по первой инициативе предусматривает привлечение 2 миллионов молодых людей от 14 до 30 лет к культуре и искусству. В детских школах музыки и искусства планируется открыть дополнительные классы, а в центрах культуры — кружки инструментального, вокального исполнения и изобразительного искусства, самодеятельные театральные группы и детские ансамбли. Сформирован адресный перечень центров культуры, которые построят, реконструируют или капитально отремонтируют.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в проекте программы не прописаны механизмы реализации мероприятий и не определены задачи известных артистов, закрепляемых за каждым городом и районом в качестве творческих советников.

Проект программы мер по реализации второй инициативы предусматривает строительство в ближайшие два года в каждом районе малых спортивных залов с использованием легких конструкций и сендвич-панелей.

Президент подчеркнул, что необходимо еще более широко привлекать население, молодежь в действующие и строящиеся спортзалы, проводить больше массовых спортивных мероприятий.

Проект программы мер по третьей инициативе предлагает открытие учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением. Около 19 тысячам объектов социальной сферы проведут высокоскоростной интернет.

Глава страны дал указания по повышению компьютерной грамотности населения, помощи детям, интересующимся IT, в реализации их потенциала, созданию программных продуктов.

Проект программы мер по четвертой инициативе предусматривает доставку в каждый регион по 1 миллиону художественных, исторических и научно-познавательных книг. Намечены реконструкция и капитальный ремонт информационно-библиотечных центров и открытие народных библиотек по инициативе предпринимателей.

Проектом программы мер по пятой инициативе запланировано открытие в каждом районе швейно-трикотажных предприятий и обеспечение женщин работой.