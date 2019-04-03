Школы-интернаты для слабовидящих и незрячих детей во вторник получили 725 приборов для письма по Брайлю, сообщила пресс-служба Министерства народного образования (МНО).

Оборудование было приобретено в рамках договора, заключенного между Обществом слепых в Узбекистане, южнокорейской компанией FRIEDASIA и Всероссийским обществом слепых.

В августе в школы-интернаты будет доставлена вторая партия приборов — 1275 штук. Таким образом, всего в этом году школы-интернаты для слабовидящих и незрячих детей в Узбекистане получат 3000 приборов для письма по Брайлю с грифелями. Стоимость проекта составила 357 млн сумов.

В 14 школах для слабовидящих и незрячих детей, функционирующих в Узбекистане, обучаются более 2830 человек, которым преподают 823 учителя и 606 воспитателей. Для учеников этих школ за последние два года были выпущены 33,6 тысяч копий учебников по 30 наименованиям. По данным МНО, в 2019—2020 годах будут выпущены 10 наименований учебников объемом 13,8 тысяч копий.