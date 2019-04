Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) встретился с подзащитной в Зангиатинской женской колонии в Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В Твиттере адвоката 1 и 2 апреля публиковались сообщения о том, что швейцарский юрист пытается встретиться с клиентом.

#Karimova Just arrived at Zangiota women’s prison colony Nr. 21. Trying to obtain acceptable conditions for our client’s meeting.