Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) встретился с подзащитной в Зангиатинской женской колонии в Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В Твиттере адвоката 1 и 2 апреля публиковались сообщения о том, что швейцарский юрист пытается встретиться с клиентом.

#Karimova Just arrived at Zangiota women’s prison colony Nr. 21. Trying to obtain acceptable conditions for our client’s meeting. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 1 апреля 2019 г.

В Генпрокуратуре заявили, что «встреча состоялась 1 и 2 апреля, были созданы все необходимые условия для ее эффективной организации».

«Свидание Гульнары Каримовой с адвокатом прошло в рамках норм, установленных в уголовно-исполнительном законодательстве. То есть, нет каких-либо привилегированных условий», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Гульнара Каримова была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам 18 декабря 2017 года на 10 лет лишения свободы. 1 июля 2018 года определением суда наказание было заменено на ограничение свободы на 5 лет. В связи со «злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания» Гульнара Каримова 5 марта переведена из-под домашнего ареста в колонию общего режима. Название пенитенциарного учреждения прежде не разглашалось.