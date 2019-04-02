У держателей международных карт Visa и UnionPay появилась возможность пополнять баланс в любое время в банкоматах банка «Ипак Йули», обслуживающих международные карты.





«Данное решение было очень востребовано, так как раньше пополнить карту наличной валютой можно было только путем посещения банковского офиса, который работает по будням с 09:00 до 17:00. Пополнить счет легко: сначала нужно поместить в банкомат карту, в меню на экране выбрать „Пополнить карту“, затем положить наличность в купюроприемник. Через пять минут сумма будет доступна для использования на вашем карточном счете», — говорит Темурбек Бахрамов, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса банка «Ипак Йули».





Банк «Ипак Йули» выдает две карты с привязкой на один счет. Это означает, что пополнить единый счет можно как при помощи карты Visa, так и с помощью UnionPay.

Адреса банкоматов, обслуживающих карты Visa, можно найти в Telegram-боте.

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