Адвокат и гражданская активистка Зузана Чапутова победила на выборах президента в Словакии. Таким образом, страну впервые возглавила женщина, сообщило РИА Новости.

По данным Статистического управления Словакии, 45-летняя Чапутова набрала 58,4% голосов, а ее соперник — заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович — 41,6%. Явка составила 41,79% зарегистрированных избирателей.

Зузана Чапутова стала пятым президентом Словакии с момента обретения страной независимости в 1993 году. Она вступит в должность 15 июня — по истечении полномочий действующего президента Андрея Киски.

В 1996 году Зузана Чапутова получила степень магистра права в Университете имени Коменского в Братиславе. В 2001—2017 годах сотрудничала с общественным объединением VIA IURIS, с 2010 — в качестве адвоката. Занималась проблемами усиления правовых основ в работе госучреждений.