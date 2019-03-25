Новый проект по развитию сельского предпринимательства поддержит расширение микро-, малых и средних предприятий (ММСП) Ферганской долины Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Всемирного банка (ВБ). Сумма займа Международного банка реконструкции и развития, входящего в состав группы ВБ, составила 200 млн долларов.

Проект предоставит техническое содействие и кредиты для развития ММСП в Андижанской, Ферганской и Наманганской области в Ферганской долине. Предприятиям в сельской местности будет оказано содействие в налаживании производственно-сбытовых цепочек и расширении доступа к рынкам в городских районах региона, в других экономическим центрах Узбекистана и Центральной Азии.

Поддержку проекта смогут получить предприниматели в сельской местности, работающие в сфере сельского хозяйства, переработки продуктов питания, ремесленного производства, предоставления различного рода услуг населению в сельской местности, туризма и мелкосерийного производства.

«Переход от плановой к рыночной экономике создаст в Узбекистане возможности для развития малого бизнеса и его выхода на местные и центральноазиатские рынки, — отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори.

По его словам, в Ферганской долине сейчас работают около 49 тысяч микро- и малых фирм и 84 тысяч частных фермерских хозяйств. Проект ВБ, как ожидается, будет способствовать расширению их бизнеса, повышению его прибыльности и созданию до 20 тысяч новых рабочих мест силами местных предпринимателей.

По данным ВБ, в 2017 году около 78% всех трудоустроенных лиц в Узбекистане работали в микро- и малых предприятиях, а более 27% граждан были заняты в сельском хозяйстве. Сектор ММСП создает около 50% ВВП страны.

Ферганская долина выбрана для реализации проекта, в том числе, из-за высокой плотностью населения — здесь проживает около 10 миллионов человек, или примерно 30% населения. В этом регионе также сосредоточено 25% всех малоимущих граждан страны.

В то же время, отмечают в пресс-службе ВБ, он обладает большим незадействованным экономическим потенциалом. Ферганская долина располагает самыми плодородными сельскохозяйственными землями в стране и высоким уровнем промышленного развития. Выгодное географическое положение предоставляет сравнительные преимущества для торговли продукцией агробизнеса, текстильной промышленности и мелкосерийного производства.

Всемирный банк реализует в Узбекистане 19 проектов на общую сумму порядка 3,4 млрд долларов, поддерживая макроэкономические реформы, улучшения в секторах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского хозяйства, водоснабжения и санитарии.