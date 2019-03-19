19 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который ранее в этот день объявил о сложении с себя полномочий президента.

Как сообщило УзА, главы государств подчеркнули особый, дружественный характер узбекско-казахстанского отношений, которые успешно и плодотворно развиваются во всех областях.

Шавкат Мирзиёев с глубокой благодарностью отметил вклад Нурсултана Назарбаева в создание прочного фундамента дружбы между народами двух стран.

Президент Узбекистана отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева было построено государство с современной рыночной экономикой, обеспечены мир и стабильность внутри многоэтнической и многоконфессиональной страны. Сегодня Казахстан вошел в число 50 развитых государств.

Лидеры выразили уверенность в успешном развитии и дальнейшем укреплении отношений дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия между двумя государствами и народами.

Шавкат Мирзиёев пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, бодрости и неиссякаемой энергии в дальнейшем служении народу Казахстана и выразил уверенность в продолжении дружественных отношений, отмечается в сообщении.