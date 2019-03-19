Индийский дизайнер, основатель собственного бренда Риту Бери назначена послом туризма по культуре Узбекистана в Индии. Об этом была объявлено в ходе Фестиваля узбекской музыки и моды, прошедшем в Дели, сообщили «Газете.uz» в посольстве Узбекистана в Индии.

Риту Бери — первый индийский дизайнер, представленный в Париже. Ее наряды носят кинозвезды Николь Кидман, Летиция Каста, Мадхури Дикшит.

На фестивале в Дели она приняла участие со коллекцией одежды из иката, специально подготовленной для мероприятия.

Риту Бери отметила, что является большим поклонником узбекского культурно-исторического наследия. Дизайнер подчеркнула, что культурная близость Узбекистана, где она недавно побывала, и Индии — важный фактор укрепления отношений. Она также отметила, что Узбекистан считается одним из популярных туристических направлений для индийских семей.