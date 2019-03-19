Специальные вагоны для лиц с инвалидностью в скором времени будут внедрены в состав поездов международного сообщения компании «Узбекистон темир йуллари», сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика. Продукт также будет поставляться на экспорт, его презентацию планируют провести в Казахстане.

Купейные вагоны спроектированы инженерами-конструкторами Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов.

Входная часть вагонов, купе и коридоров расширена, установлено специальное приспособление для подъема инвалидных колясок.